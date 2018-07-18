СМИ: Погба хочет вернуться в «Ювентус»

Источник: AP 2018

По данным Tuttosport, француз устал от работы с Жозе Моуринью. Он хотел бы вернуться в «Ювентус», за который выступал ранее и перешел в «МЮ» за рекордные на тот момент 105 миллионов евро.

В пользу перехода говорит также недавний трансфер в «Ювентус» Криштиану Роналду, который, как рассчитывают в «Юве», поможет команде добиться успеха в Европе. Французский хавбек не против поиграть в одной команде с португальцем.