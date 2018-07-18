СМИ: Погба хочет вернуться в «Ювентус»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба хотел бы вернуться в «Ювентус», сообщают итальянские СМИ.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба хотел бы вернуться в «Ювентус», сообщают итальянские СМИ.
По данным Tuttosport, француз устал от работы с Жозе Моуринью. Он хотел бы вернуться в «Ювентус», за который выступал ранее и перешел в «МЮ» за рекордные на тот момент 105 миллионов евро.
В пользу перехода говорит также недавний трансфер в «Ювентус» Криштиану Роналду, который, как рассчитывают в «Юве», поможет команде добиться успеха в Европе. Французский хавбек не против поиграть в одной команде с португальцем.
25-летний футболист в прошлом сезоне провел 37 матчей за «Манчестер Юнайтед» и забил шесть мячей при 12 голевых передачах.