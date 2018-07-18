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09:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СМИ: Погба хочет вернуться в «Ювентус»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба хотел бы вернуться в «Ювентус», сообщают итальянские СМИ.

Источник: AP 2018

По данным Tuttosport, француз устал от работы с Жозе Моуринью. Он хотел бы вернуться в «Ювентус», за который выступал ранее и перешел в «МЮ» за рекордные на тот момент 105 миллионов евро.

В пользу перехода говорит также недавний трансфер в «Ювентус» Криштиану Роналду, который, как рассчитывают в «Юве», поможет команде добиться успеха в Европе. Французский хавбек не против поиграть в одной команде с португальцем.

25-летний футболист в прошлом сезоне провел 37 матчей за «Манчестер Юнайтед» и забил шесть мячей при 12 голевых передачах.

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