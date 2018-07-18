СМИ: «Реал» отклонил предложение «Манчестер Сити» по Ковачичу

Сообщается, что мадридский клуб готов отпустить игрока за сумму не менее 80 миллионов фунтов. «Сити» не устраивают такие условия.

24-летний хорват в прошлом сезоне провел 36 матчей за «Реал» и отдал три результативные передачи. Также он вместе со сборной Хорватии занял второе место на ЧМ-2018.