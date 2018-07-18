От Буффона до Роналду: 10 топ-трансферов, произошедших во время чемпионата мира

Источник: Советский спорт

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ — ИЗ «РЕАЛА» В «ЮВЕНТУС»

Сумма: 112 млн евро

Криштиану в очередной раз превзошел сам себя и на закате карьеры нашел новый вызов. Сначала казалось, что все эти слухи о возможном переезде в Италию лишь жалкие спекуляции агентов ради нового контракта Роналду в «Реале». Но нет, португалец действительно перешел в «Ювентус», да еще и за немыслимые 112 миллионов евро, которые до этого, казалось, можно потратить на 33-летнего футболиста только в параллельной реальности.

РИЯД МАРЕЗ — ИЗ «ЛЕСТЕРА» В «МАНЧЕСТЕР СИТИ»

Сумма: 68 млн евро

Алжирец долго просился из «Лестера» хоть куда-нибудь. Два лета подряд после чемпионства его бывшей команды Марез постоянно хотел сменить команду, уйти на повышение. Но клуб просил слишком много, а играть за него приходилось. В прошлом сезоне было видно, как Рияд чах и скучал, болтаясь вместе с «Лестером» где-то в середине турнирной таблицы. В итоге Хосеп Гвардиола, вот уже два года мечтавший поработать с игроком, уломал шейхов на многомилионный транш. Еще никогда «Лестер» не зарабатывал столько на продаже футболиста.

ЖОРЖИНЬО — ИЗ «НАПОЛИ» В «ЧЕЛСИ»

Сумма: 57 млн евро

Маурицио Сарри, возглавив «Челси», справедливо выпросил у Романа Абрамовича деньги на одного из ключевых футболистов своего «Наполи». Жоржиньо настолько органично вписывается в футбол Сарри, настолько быстро прогрессирует, что остаться в Неаполе 26-летний хавбек сборной Италии просто не мог. Кроме 57 миллионов евро за футболиста, еще около восьми миллионов лондонцы заплатят неаполитанцам в виде бонусов. Думается, что Жоржиньо будет и ключевым игроком «Челси» при новом тренере.

ЖОАУ КАНСЕЛУ — ИЗ «ВАЛЕНСИИ» В «ЮВЕНТУС»

Сумма: 40 млн евро.

«Юве» уже закупился на 200 миллионов. Одним из первых топ-трансферов этого окна для туринцев стала покупка защитника «Валенсии» Жоау Канселу. Португалец провел шикарный сезон за «Интер», где был в аренде, но остаться в Милане на постоянной основе не смог, потянуть 40 миллионов в «Интере» не смогли. В итоге подсуетился «Ювентус», где теперь Канселу будет вспахивать правую бровку вместо ушедшего и постаревшего Штефана Лихштайнера.

РАДЖА НАИНГГОЛАН — ИЗ «РОМЫ» В «ИНТЕР»

Сумма: 38 млн евро

Один из самых непонятных трансферов. Полузащитник сборной Бельгии, пропустивший ЧМ из-за тренерских взглядов Роберто Мартинеса, времени зря не терял и перебрался в «Интер». Раджа будет выступать за миланский клуб до 2022 года, а в случае перепродажи «Рома» даже получит 10-процентный бонус, но тот не превысит двух миллионов евро. Непонятно одно: зачем Наингголан поменял шило на мыло, какой в этом смысл? Видимо, он в зарплате.

КЛЕМАН ЛАНГЛЕ — ИЗ «СЕВИЛЬИ» В «БАРСЕЛОНУ»

Сумма: 36 млн евро

«Барселона» продолжает укреплять оборону. В прошлом сезоне Клеман Лангле стал одним из открытий не только в «Севилье», но и примере в целом. 23-летний француз настолько ярко проявил себя (3 гола и ассист в 35 матчах), что моментально обратил на себя взор топ-клубов. «Барса» прописала в пятилетнем контракте Лангле астрономические отступные в размере 300 миллионов евро. Скорее всего, Жерар Пике будет играть все меньше, а у каталонцев в центре обороны появится французский дуэт Лангле — Самюэль Умтити.

ЛУКАС ТОРРЕЙРА — ИЗ «САМПДОРИИ» В «АРСЕНАЛ»

Сумма: 30 млн евро

«Арсенал» интригует не только приглашением Унаи Эмери на пост главного тренера, но и интересными трансферами. В клубе поняли, что без классического опорника нельзя, поэтому лондонцы нашли еще не сильно раскрученного. Торрейра провел на ЧМ за сборную Уругвая пять матчей, в трех выходил в основе, а за клуб в прошлом сезоне 22-летний парень с лицом убийцы даже четыре гола.

ХАВЬЕР ПАСТОРЕ — ИЗ «ПСЖ» В «РОМУ»

Сумма: 25 млн евро

Аргентинец, так до конца и не раскрывший свой потенциал, спустя годы вернулся в Италию. Распрощавшись с Наингголаном, римляне тут же на его место приобрели Пасторе, хотя эти футболисты по футбольной сути абсолютно разные, хоть и полузащитники. В Париже у Пасторе получалось слабо, хотя взял с клубом 19 трофеев. Он проигрывал конкуренцию практически всем, имея при этом огромный талант. 25 миллионов евро — неплохие деньги за 29-летнего футболиста, способного расцвести по-новому в менее распиаренной команде.

ДЖАНЛУИДЖИ БУФФОН — ИЗ «ЮВЕНТУСА» В «ПСЖ»

Сумма: бесплатно.

Джиджи все еще хочет выиграть Лигу чемпионов, потому и не закончил карьеру, хотя все этого ждали. Вот это будет номер, если «ПСЖ» и «Юве» встретятся в финале этого турнира в грядущем сезоне. По крайней мере, на бумаге оба клуба едва ли не главные фавориты. Буффон ушел из «Ювентуса» по окончании контракта, когда уже ты никому ничего не должен и можешь себе спокойно повесить бутсы на гвозди. Или как в случае с 40-летним голкипером, еще попытаться поймать заветную мечту за хвост.

ЭМРЕ ДЖАН — ИЗ «ЛИВЕРПУЛЯ» В «ЮВЕНТУС»

Сумма: бесплатно