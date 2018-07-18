От Буффона до Роналду: 10 топ-трансферов, произошедших во время чемпионата мира
«Советский спорт» — о главных трансферах первой половины лета, которые вы могли пропустить
«Советский спорт» — о главных трансферах первой половины лета, которые вы могли пропустить
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ — ИЗ «РЕАЛА» В «ЮВЕНТУС»
Сумма: 112 млн евро
Криштиану в очередной раз превзошел сам себя и на закате карьеры нашел новый вызов. Сначала казалось, что все эти слухи о возможном переезде в Италию лишь жалкие спекуляции агентов ради нового контракта Роналду в «Реале». Но нет, португалец действительно перешел в «Ювентус», да еще и за немыслимые 112 миллионов евро, которые до этого, казалось, можно потратить на 33-летнего футболиста только в параллельной реальности.
РИЯД МАРЕЗ — ИЗ «ЛЕСТЕРА» В «МАНЧЕСТЕР СИТИ»
Сумма: 68 млн евро
Алжирец долго просился из «Лестера» хоть
ЖОРЖИНЬО — ИЗ «НАПОЛИ» В «ЧЕЛСИ»
Сумма: 57 млн евро
Маурицио Сарри, возглавив «Челси», справедливо выпросил у Романа Абрамовича деньги на одного из ключевых футболистов своего «Наполи». Жоржиньо настолько органично вписывается в футбол Сарри, настолько быстро прогрессирует, что остаться в Неаполе 26-летний хавбек сборной Италии просто не мог. Кроме 57 миллионов евро за футболиста, еще около восьми миллионов лондонцы заплатят неаполитанцам в виде бонусов. Думается, что Жоржиньо будет и ключевым игроком «Челси» при новом тренере.
ЖОАУ КАНСЕЛУ — ИЗ «ВАЛЕНСИИ» В «ЮВЕНТУС»
Сумма: 40 млн евро.
«Юве» уже закупился на 200 миллионов. Одним из первых
РАДЖА НАИНГГОЛАН — ИЗ «РОМЫ» В «ИНТЕР»
Сумма: 38 млн евро
Один из самых непонятных трансферов. Полузащитник сборной Бельгии, пропустивший ЧМ
КЛЕМАН ЛАНГЛЕ — ИЗ «СЕВИЛЬИ» В «БАРСЕЛОНУ»
Сумма: 36 млн евро
«Барселона» продолжает укреплять оборону. В прошлом сезоне Клеман Лангле стал одним из открытий не только в «Севилье», но и примере в целом. 23-летний француз настолько ярко проявил себя (3 гола и ассист в 35 матчах), что моментально обратил на себя взор
ЛУКАС ТОРРЕЙРА — ИЗ «САМПДОРИИ» В «АРСЕНАЛ»
Сумма: 30 млн евро
«Арсенал» интригует не только приглашением Унаи Эмери на пост главного тренера, но и интересными трансферами. В клубе поняли, что без классического опорника нельзя, поэтому лондонцы нашли еще не сильно раскрученного. Торрейра провел на ЧМ за сборную Уругвая пять матчей, в трех выходил в основе, а за клуб в прошлом сезоне 22-летний парень с лицом убийцы даже четыре гола.
ХАВЬЕР ПАСТОРЕ — ИЗ «ПСЖ» В «РОМУ»
Сумма: 25 млн евро
Аргентинец, так до конца и не раскрывший свой потенциал, спустя годы вернулся в Италию. Распрощавшись с Наингголаном, римляне тут же на его место приобрели Пасторе, хотя эти футболисты по футбольной сути абсолютно разные, хоть и полузащитники. В Париже у Пасторе получалось слабо, хотя взял с клубом 19 трофеев. Он проигрывал конкуренцию практически всем, имея при этом огромный талант. 25 миллионов евро — неплохие деньги за 29-летнего футболиста, способного расцвести
ДЖАНЛУИДЖИ БУФФОН — ИЗ «ЮВЕНТУСА» В «ПСЖ»
Сумма: бесплатно.
Джиджи все еще хочет выиграть Лигу чемпионов, потому и не закончил карьеру, хотя все этого ждали. Вот это будет номер, если «ПСЖ» и «Юве» встретятся в финале этого турнира в грядущем сезоне. По крайней мере, на бумаге оба клуба едва ли не главные фавориты. Буффон ушел из «Ювентуса» по окончании контракта, когда уже ты никому ничего не должен и можешь себе спокойно повесить бутсы на гвозди. Или как в случае с 40-летним голкипером, еще попытаться поймать заветную мечту за хвост.
ЭМРЕ ДЖАН — ИЗ «ЛИВЕРПУЛЯ» В «ЮВЕНТУС»
Сумма: бесплатно
Опять «Ювентус»,