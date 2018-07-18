«Барселона» объявила о рекордной выручке в размере € 914 млн

В прошлом сезоне каталонский клуб стал чемпионом страны, а также завоевал Кубок Испании.

Как сообщает пресс-служба сине-гранатовых, операционная прибыль «Барселоны» в прошлом сезоне составила € 32 млн, из неё чистой прибыли — € 13 млн.

Отмечается, что к 2021 году каталонцы планируют преодолеть планку дохода в € 1 млрд. Предыдущий рекорд «Барселоны» по доходу был установлен в прошлом году — тогда испанская команда заработала € 708 млн.