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11:06 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» объявила о рекордной выручке в размере € 914 млн

«Барселона» объявила, что доходы клуба в сезоне 2017/18 составили € 914 млн.

В прошлом сезоне каталонский клуб стал чемпионом страны, а также завоевал Кубок Испании.

Как сообщает пресс-служба сине-гранатовых, операционная прибыль «Барселоны» в прошлом сезоне составила € 32 млн, из неё чистой прибыли — € 13 млн.

Отмечается, что к 2021 году каталонцы планируют преодолеть планку дохода в € 1 млрд. Предыдущий рекорд «Барселоны» по доходу был установлен в прошлом году — тогда испанская команда заработала € 708 млн.

Сине-гранатовые примут участие в международном кубке чемпионов — 29 июля в Пасадене они сыграют с «Тоттенхэм Хотспур».

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