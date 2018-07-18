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18 июля, источник: Р-Спорт

Сарри: Я должен адаптироваться к «Челси» и к футболистам

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Итальянский специалист Маурицио Сарри, назначенный главным тренером английского «Челси», на пресс-конференции заявил, что футболистам понадобится время, чтобы адаптироваться к его философии, а ему самому — к команде и игрокам.

Источник: Reuters

«Челси» официально объявил о назначении Сарри в субботу, 14 июля. На посту главного тренера он сменил своего соотечественника Антонио Конте, который покинул клуб днем ранее. С 59-летним специалистом был подписан контракт сроком на три года.

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«Многим игрокам предстоит вернуться после чемпионата мира. Очень важно знать, как в короткие сроки привить свою футбольную философию. После трансферов мне предстоит решить, какая игра будет наиболее подходящей для нашей команды. Я должен адаптироваться к “Челси” и к имеющимся в наличии футболистам», — цитирует Сарри Sky Sports.

Также итальянский специалист дал понять, что хочет сохранить в составе бельгийского полузащитника Эдена Азара и капитана команды Гари Кэхилла, несмотря на то, что будущее обоих футболистов связывают с другими клубами.

«Азар — игрок высокого уровня. Я думаю, что он в числе двух-трех лучших европейских игроков. Надеюсь, мне удастся улучшить его (игру). Что касается Кэхилла, то я думаю, он может еще многое сделать для нас. В составе должен быть ряд английских игроков (по правилам АПЛ), поэтому они будут», — добавил тренер.

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