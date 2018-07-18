Сарри: Я должен адаптироваться к «Челси» и к футболистам

Источник: Reuters

«Челси» официально объявил о назначении Сарри в субботу, 14 июля. На посту главного тренера он сменил своего соотечественника Антонио Конте, который покинул клуб днем ранее. С 59-летним специалистом был подписан контракт сроком на три года.

«Многим игрокам предстоит вернуться после чемпионата мира. Очень важно знать, как в короткие сроки привить свою футбольную философию. После трансферов мне предстоит решить, какая игра будет наиболее подходящей для нашей команды. Я должен адаптироваться к “Челси” и к имеющимся в наличии футболистам», — цитирует Сарри Sky Sports.

Также итальянский специалист дал понять, что хочет сохранить в составе бельгийского полузащитника Эдена Азара и капитана команды Гари Кэхилла, несмотря на то, что будущее обоих футболистов связывают с другими клубами.