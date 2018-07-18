«Барселона» отказалась от покупки Головина

Источник: Reuters

Как сообщает источник, каталонцы рассматривали кандидатуру российского футболиста, но не были до конца уверены, стоит ли его покупать.

В «Барселоне» оценили таланты и способности игрока, однако руководство клуба было озадачено незнанием испанского языка со стороны игрока. Также в клубе не знают, как Головин сможет адаптироваться к жизни в другой стране.