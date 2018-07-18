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18 июля, источник: Матч ТВ

«Барселона» отказалась от покупки Головина

Полузащитник сборной России и московского ЦСКА Александр Головин не перейдет в «Барселону» этим летом.

Источник: Reuters

Как сообщает источник, каталонцы рассматривали кандидатуру российского футболиста, но не были до конца уверены, стоит ли его покупать.

В «Барселоне» оценили таланты и способности игрока, однако руководство клуба было озадачено незнанием испанского языка со стороны игрока. Также в клубе не знают, как Головин сможет адаптироваться к жизни в другой стране.

Главным претендентом на игрока считается «Челси». Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал, что будущее футболиста может определиться в ближайшие несколько дней.

Головин о своем трансфере в Европу
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28 мая© Ньюстюб
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