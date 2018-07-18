Окслейд-Чемберлен пропустит большую часть сезона-2018/19
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Полузащитник «Ливерпуля» Алекс
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Полузащитник «Ливерпуля» Алекс
«Похоже, сейчас подходящее время, чтобы сказать, что для Алекса предстоящий сезон будет посвящен восстановлению и реабилитации после травмы. Мы узнали об этом почти через день после того, как он получил травму, а после успешной операции это подтвердилось. Не было никаких изменений или задержек, все проходит так, как мы планировали», — сказал главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.
«Мы готовимся к этому сезону, зная, что его не будет с нами на поле в большинстве матчей. Если мы увидим его в этом сезоне, это станет бонусом», — добавил немецкий тренер.
Клопп отметил, что клуб и игрок хотели обнародовать эту информацию в подходящее время, чтобы новость не омрачила концовку прошлого сезона. «Ливерпуль» уступил в финале Лиги чемпионов мадридскому «Реалу» (1:3).