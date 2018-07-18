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18 июля, источник: Р-Спорт

Окслейд-Чемберлен пропустит большую часть сезона-2018/19

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен пропустит большую часть сезона-2018/19 после операции, сообщается на сайте английского футбольного клуба.

Источник: AFP 2018

Окслейд-Чемберлен получил травму колена в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против итальянской «Ромы» в сезоне-2017/18. У полузащитника было диагностировано множественное повреждение связок коленного сустава. Футболист был прооперирован через восемь дней после травмы. Точные сроки восстановления не сообщаются.

«Похоже, сейчас подходящее время, чтобы сказать, что для Алекса предстоящий сезон будет посвящен восстановлению и реабилитации после травмы. Мы узнали об этом почти через день после того, как он получил травму, а после успешной операции это подтвердилось. Не было никаких изменений или задержек, все проходит так, как мы планировали», — сказал главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

«Мы готовимся к этому сезону, зная, что его не будет с нами на поле в большинстве матчей. Если мы увидим его в этом сезоне, это станет бонусом», — добавил немецкий тренер.

Клопп отметил, что клуб и игрок хотели обнародовать эту информацию в подходящее время, чтобы новость не омрачила концовку прошлого сезона. «Ливерпуль» уступил в финале Лиги чемпионов мадридскому «Реалу» (1:3).

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