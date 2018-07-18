Дебют Роналду в «Ювентусе» состоится 12 августа
Новичок «Ювентуса» Криштиану Роналду не будет играть за туринский клуб в товарищеских турнирах этим летом.
Новичок «Ювентуса» Криштиану Роналду не будет играть за туринский клуб в товарищеских турнирах этим летом.
Португалец начнет тренироваться с командой 30 июля и пропустит матчи туринского клуба, которые запланированы в рамках подготовки к сезону в Северной Америке.
Отмечается, что все футболисты, которые участвовали в
Дебют Роналду за «Ювентус» ожидается 12 августа, когда основе предстоит сыграть с молодежной командой клуба.