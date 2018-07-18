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18 июля, источник: Матч ТВ

Дебют Роналду в «Ювентусе» состоится 12 августа

Новичок «Ювентуса» Криштиану Роналду не будет играть за туринский клуб в товарищеских турнирах этим летом.

Источник: Reuters

Португалец начнет тренироваться с командой 30 июля и пропустит матчи туринского клуба, которые запланированы в рамках подготовки к сезону в Северной Америке.

Отмечается, что все футболисты, которые участвовали в плей-офф чемпионата мира-2018, будут готовиться к сезону в Италии.

Дебют Роналду за «Ювентус» ожидается 12 августа, когда основе предстоит сыграть с молодежной командой клуба.

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