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18 июля, источник: Vesti.kz

Французский клуб объявил о подписании футболиста «Ордабасы»

В текущем сезоне КПЛ он забил три гола.

Полузащитник сборной Грузии Джамбул Джигаури покинул «Ордабасы» и стал игроком французского «Гренобля». Об этом объявил официальный сайт клуба.

Контракт 25-летнего Джигуари c «Греноблем» рассчитан на два года. Сумма трансфера и другие детали соглашения не уточняются.

В конце февраля Джигуари подписал контракт с «Актобе», но до старта сезона был отдан в аренду «Ордабасы» до летнего окна — в обратном направлении проследовал сербский защитник Александр Симчевич.

В 13 матчах КПЛ-2018 за «Ордабасы» Джигаури забил три гола. Также на его счету один мяч в двух играх Кубка Казахстана. Основная позиция игрока — правый полузащитник, но также он может сыграть слева или второго нападающего.

«Счастлив стать игроком “Гренобля”, который играет в Лиге 2», — написал Джигаури в Instagram на английском и французском языках.

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В мае «Гренобль» стал бронзовым призером Лиги 3, а 27 июля начнет новый сезон в Лиге 2. Клуб трижды выигрывал Кубок Франции, в том числе в 2001 и 2005 годах. В свое время «Гренобль» выступал в Лиге 1, но в 2011 году лишился статуса профессиональной команды и потратил несколько сезонов на возрождение. Когда-то за этот клуб выступали новоиспеченные чемпионы мира Оливье Жиру и Флориан Товен, а также победитель ЧМ-1998 Юрий Джоркаеф.

До Франции и Казахстана Джигаури выступал за македонский «Вардар», с которым в прошлом сезоне дошел до группового раунда Лиги Европы. Остальные его клубы представляют родной чемпионат Грузии — это тбилисское «Динамо» и «Чихура». За сборную он дебютировал в мае 2017 года и на данный момент провел 10 матчей.

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