Французский клуб объявил о подписании футболиста «Ордабасы»

Полузащитник сборной Грузии Джамбул Джигаури покинул «Ордабасы» и стал игроком французского «Гренобля». Об этом объявил официальный сайт клуба.

Контракт 25-летнего Джигуари c «Греноблем» рассчитан на два года. Сумма трансфера и другие детали соглашения не уточняются.

В конце февраля Джигуари подписал контракт с «Актобе», но до старта сезона был отдан в аренду «Ордабасы» до летнего окна — в обратном направлении проследовал сербский защитник Александр Симчевич.

В 13 матчах КПЛ-2018 за «Ордабасы» Джигаури забил три гола. Также на его счету один мяч в двух играх Кубка Казахстана. Основная позиция игрока — правый полузащитник, но также он может сыграть слева или второго нападающего.

«Счастлив стать игроком “Гренобля”, который играет в Лиге 2», — написал Джигаури в Instagram на английском и французском языках.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BlYlCJmDvP5/" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BlYlCJmDvP5/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">I’m happy to be a player of Grenoble,which is playing in ligue 2. Je suis très heureux d’avoir rejoint le GF38 et la Domino’s Ligue 2. Forza Grenoble!!! </a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/jabajighauri/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Jaba Jighauri</a> (@jabajighauri) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-18T19:03:12+00:00">18 Июл 2018 в 12:03 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В мае «Гренобль» стал бронзовым призером Лиги 3, а 27 июля начнет новый сезон в Лиге 2. Клуб трижды выигрывал Кубок Франции, в том числе в 2001 и 2005 годах. В свое время «Гренобль» выступал в Лиге 1, но в 2011 году лишился статуса профессиональной команды и потратил несколько сезонов на возрождение. Когда-то за этот клуб выступали новоиспеченные чемпионы мира Оливье Жиру и Флориан Товен, а также победитель ЧМ-1998 Юрий Джоркаеф.