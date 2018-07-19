Роналду разорвет все связи с Испанией

Источник: Reuters

Португалец рассчитывает продать свое имущество из-за накалившихся отношений с налоговой службой в стране. У него также имеются 22 автомобиля, которые, по информации источника, будут перевезены в его дома в Португалии.

Читайте также Дебют Роналду в «Ювентусе» состоится 12 августа

10 июля мадридский «Реал» объявил о переходе 33-летнего португальского нападающего в «Ювентус». В Италии Роналду будет получать 30 миллионов евро в год. За переход форварда итальянский клуб заплатил 100 миллионов евро и понес 12 миллионов дополнительных расходов.

15 июня издание El Mundo сообщило, что португалец получил условный срок за уклонение от уплаты налогов. Форвард согласился на выплату штрафа в размере 18,8 миллиона евро.