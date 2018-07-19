Текущие события
Футбол. Еврокубки
18.07
Селтик3
Алашкерт0
Футбол. Еврокубки
18.07
Сутьеска0
Астана2
Футбол. Еврокубки
18.07
Русенборг3
Валюр1
Футбол. Еврокубки
18.07
Шериф3
Торпедо Кт0
Футбол. Еврокубки
18.07
Карабах0
Олимпия Л0
Футбол. Еврокубки
18.07
Зриньски1
Спартак Тр1
Футбол. Еврокубки
18.07
Железничар3
Транс1
Все события
Фоторепортажи
48Москва. Лужники. Финал. Франция!!!
14Цветная ушанка и самый красивый кокошник на чемпионате мира
00:41 (мск), источник: Lenta.Ru

Роналду разорвет все связи с Испанией

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду продаст дом в Мадриде, чтобы «разорвать все связи» с Испанией. Об этом сообщает As со ссылкой на португальскую газету El Correio do Manha.

Источник: Reuters

Португалец рассчитывает продать свое имущество из-за накалившихся отношений с налоговой службой в стране. У него также имеются 22 автомобиля, которые, по информации источника, будут перевезены в его дома в Португалии.

Читайте также
Дебют Роналду в «Ювентусе» состоится 12 августа

10 июля мадридский «Реал» объявил о переходе 33-летнего португальского нападающего в «Ювентус». В Италии Роналду будет получать 30 миллионов евро в год. За переход форварда итальянский клуб заплатил 100 миллионов евро и понес 12 миллионов дополнительных расходов.

15 июня издание El Mundo сообщило, что португалец получил условный срок за уклонение от уплаты налогов. Форвард согласился на выплату штрафа в размере 18,8 миллиона евро.

Роналду выступал в составе «Реала» с 2009 года. За девять сезонов в составе «Королевского клуба» португалец четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.

Ювентус
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Хорватские болельщики вышли на площадь и обратились к России
Смолов объяснился за нереализованный пенальти
Прощай, сказка: лучший мундиаль в истории
«Барселона» отказалась от покупки Головина
Чемпионат мира стал соревнованием 10 клубов. Грустно, но факт
Дебют Роналду в «Ювентусе» состоится 12 августа
Власти России не пустили на ЧМ более 3 тысяч иностранцев
Июль без Маши. Шарапова снялась с очередного турнира
Российские дзюдоисты выиграли бронзу на домашнем ЧЕ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка