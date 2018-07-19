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08:17 (мск), источник: ТАСС

Дзола вошел в тренерский штаб «Челси»

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Бывший футболист «Челси» итальянец Джанфранко Дзола вошел в тренерский штаб лондонского клуба, став ассистентом Маурицио Сарри. Об этом сообщает пресс-служба «Челси».

14 июля «Челси» объявил о назначении итальянца Сарри на пост главного тренера команды, он сменил своего соотечественника Антонио Конте.

«Это просто потрясающе. Я рад быть здесь и работать с Маурицио, нам предстоит многое сделать, чтобы добиться успеха, и я готов к этому. Было бы здорово добиться успеха с Маурицио и клубом, и я отдам все, как делал это, будучи игроком. Постараюсь сделать все возможное на своей новой должности», — сказал Дзола.

Дзола выступал за лондонцев в период с 1996 по 2003 год. На его счету 287 матчей, 70 голов и 16 передач. В составе «Челси» он дважды выигрывал Кубок Англии (1997, 2000) и по разу — Кубок английской футбольной лиги (1998) и Суперкубок Англии (2000). Также Дзола становился победителем Кубка обладателей кубков (1998) и Суперкубка УЕФА (1998).

После окончания карьеры футболиста Дзола работал главным тренером английских клубов «Вест Хэм» (2008−2010), «Уотфорд» (2012−2013) и «Бирмингем» (2016). Также он возглавлял итальянский «Кальяри» (2014−2015), катарский «Аль-Араби» (2015−2016) и являлся ассистентом главного тренера в молодежной сборной Италии (2006−2008).

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