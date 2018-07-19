Дзола вошел в тренерский штаб «Челси»

14 июля «Челси» объявил о назначении итальянца Сарри на пост главного тренера команды, он сменил своего соотечественника Антонио Конте.

«Это просто потрясающе. Я рад быть здесь и работать с Маурицио, нам предстоит многое сделать, чтобы добиться успеха, и я готов к этому. Было бы здорово добиться успеха с Маурицио и клубом, и я отдам все, как делал это, будучи игроком. Постараюсь сделать все возможное на своей новой должности», — сказал Дзола.

Дзола выступал за лондонцев в период с 1996 по 2003 год. На его счету 287 матчей, 70 голов и 16 передач. В составе «Челси» он дважды выигрывал Кубок Англии (1997, 2000) и по разу — Кубок английской футбольной лиги (1998) и Суперкубок Англии (2000). Также Дзола становился победителем Кубка обладателей кубков (1998) и Суперкубка УЕФА (1998).