Forbes назвал самые дорогие спортивные клубы мира

Стоимость «МЮ» оценивается в 4,123 миллиарда долларов — в сравнении с прошлым годом английский клуб поднялся на одну позицию в рейтинге. Первое место рейтинга третий год подряд сохраняет клуб по американскому футболу из НФЛ «Даллас Ковбойз», чья стоимость за год выросла на 600 миллионов и составляет 4,8 миллиарда. Тройку замыкает мадридский футбольный клуб «Реал», оценивающийся в 4,088 миллиарда.