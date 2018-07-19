Футболист «Ливерпуля» Окслейд-Чемберлен пропустит сезон-2018/19 из-за травмы

Источник: Reuters

Окслейд-Чемберлен получил травму в первом матче полуфинала Лиги чемпионов против «Ромы» (5:2). Медицинское обследование выявило у футболиста множественные повреждения связок коленного сустава, информации о точных сроках восстановления обнародовано не было. Степень повреждения не позволила Окслейду-Чемберлену сыграть на чемпионате мира в России в составе национальной команды. По информации издания, полузащитник знал, что с большой долей вероятности пропустит весь следующий сезон, но скрывал это от партнеров по «Ливерпулю».

«Видимо, сейчас настало самое подходящее время, чтобы рассказать людям о том, что Oкс посвятит весь предстоящий сезон восстановлению и реабилитации после травмы, — сказал главный тренер команды Юрген Клопп. — Тренерскому штабу это стало известно на следующий день после медицинского обследования. Алекс не хотел, чтобы информация дошла до партнеров и повлияла на концовку сезона — таков его характер. Если он все-таки сможет выйти на поле, то это станет большой удачей для нас».