Футболист «Ливерпуля» Окслейд-Чемберлен пропустит сезон-2018/19 из-за травмы

Текущие события
Футбол. Еврокубки
16:00
Тобол Кс
Самтредиа
Футбол. Еврокубки
16:00
Кайрат
Энгордани
Футбол. Еврокубки
18:00
Вииторул
Расинг Л
Футбол. Еврокубки
18:00
Динамо Мн
Дерри Сити
Футбол. Еврокубки
18:00
Лачи
Анортосис Фамагуста
Футбол. Еврокубки
18:00
Гандзасар
Лех
Футбол. Еврокубки
18:00
Иртыш П
Тракай
Футбол. Еврокубки
19:00
Нымме Калью
Стьярнан
Футбол. Еврокубки
19:00
Славия Сф
Ильвес
Футбол. Еврокубки
19:00
Мольде
Гленавон
Футбол. Еврокубки
19:00
Гзира Юнайтед
Раднички Н
Футбол. Еврокубки
19:30
Рига
ЦСКА Сф
Футбол. Еврокубки
19:30
Слован Бр
Милсами
Футбол. Еврокубки
20:00
Заря Б
Гурник З
Футбол. Еврокубки
20:00
Жальгирис В
Клаксвик
Футбол. Еврокубки
20:00
Приштина
Фола
Футбол. Еврокубки
20:00
Динамо Тб
ДАК
Футбол. Еврокубки
20:00
Аполлон
Стумбрас
Футбол. Еврокубки
20:00
Вардар
Пюник
Футбол. Еврокубки
20:00
АИК
Шэмрок Роверс
Футбол. Еврокубки
20:00
Шахтер С
Конна'с Куэй
Футбол. Еврокубки
20:00
Маккаби Тель-Авив
Ференцварош
Футбол. Еврокубки
20:00
Кешлы
Бальцан
Футбол. Еврокубки
20:00
Сарпсборг 08
Вестманнайер
Футбол. Еврокубки
20:00
Хеккен
Лиепая
Футбол. Еврокубки
20:30
Прогрес
Габала
Футбол. Еврокубки
20:30
Норшелланн
Клифтонвилл
Футбол. Еврокубки
20:45
Бейтар И
Чихура
Футбол. Еврокубки
21:00
Копенгаген
КуПС
Футбол. Еврокубки
21:00
Луфтетари
Вентспилс
Футбол. Еврокубки
21:15
Марибор
Партизани
Футбол. Еврокубки
21:15
Сараево
Бананц
Футбол. Еврокубки
21:30
Тренчин
Будучност
Футбол. Еврокубки
21:30
ОФК Титоград
Б-36
Футбол. Еврокубки
21:30
Партизан
Рудар Пл
Футбол. Еврокубки
21:45
Колрейн
Спартак Сб
Футбол. Еврокубки
21:45
Осиек
Петрокуб
Футбол. Еврокубки
21:45
Рунавик
Хайберниан
Футбол. Еврокубки
21:45
Тре Фиори
Рудар В
Футбол. Еврокубки
21:45
Дандолк
Левадия
Футбол. Еврокубки
22:00
Домжале
Широки Бриег
Футбол. Еврокубки
22:00
Уйпешт
Нефтчи
Футбол. Еврокубки
22:15
Хабнарфьердюр
Лахти
Футбол. Еврокубки
18.07
Селтик3
Алашкерт0
Все события
Фоторепортажи
24Двадцать лет спустя, или Вив ля Франс!
35Бельгия выиграла бронзовые медали ЧМ-2018
08:58 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Ливерпуля» Окслейд-Чемберлен пропустит сезон-2018/19 из-за травмы

ТАСС, 19 июля. Полузащитник футбольного клуба «Ливерпуль» и сборной Англии Алекс Окслейд-Чемберлен не сыграет в новом сезоне из-за травмы колена. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на британское издание The Mirror.

Источник: Reuters

Окслейд-Чемберлен получил травму в первом матче полуфинала Лиги чемпионов против «Ромы» (5:2). Медицинское обследование выявило у футболиста множественные повреждения связок коленного сустава, информации о точных сроках восстановления обнародовано не было. Степень повреждения не позволила Окслейду-Чемберлену сыграть на чемпионате мира в России в составе национальной команды. По информации издания, полузащитник знал, что с большой долей вероятности пропустит весь следующий сезон, но скрывал это от партнеров по «Ливерпулю».

Читайте также
«Ливерпуль» объявил о переходе Шакири из «Сток Сити»

«Видимо, сейчас настало самое подходящее время, чтобы рассказать людям о том, что Oкс посвятит весь предстоящий сезон восстановлению и реабилитации после травмы, — сказал главный тренер команды Юрген Клопп. — Тренерскому штабу это стало известно на следующий день после медицинского обследования. Алекс не хотел, чтобы информация дошла до партнеров и повлияла на концовку сезона — таков его характер. Если он все-таки сможет выйти на поле, то это станет большой удачей для нас».

Окслейд-Чемберлен перешел в «Ливерпуль» из «Арсенала» летом 2017 года. За это время англичанин провел в составе команды 42 матча, забил пять мячей и сделал восемь голевых передач.

Ливерпуль
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Игроки сборной Франции скандировали "Путин" в раздевалке. Видео
Кем были "полицейские", выбежавшие на поле во время финала ЧМ-2018
Прощай, сказка: лучший мундиаль в истории
Овечкин - лучший спортсмен года по версии американской премии
Чемпионат мира стал соревнованием 10 клубов. Грустно, но факт
Погба — как Дзюба. Что творилось в раздевалке сборной Франции
От Яшина до Акинфеева. Лучшие отечественные футболисты на ЧМ
Июль без Маши. Шарапова снялась с очередного турнира
В Неаполе продают туалетную бумагу с изображением Роналду
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка