Футболист «Ливерпуля» Окслейд-Чемберлен пропустит сезон-2018/19 из-за травмы
ТАСС, 19 июля. Полузащитник футбольного клуба «Ливерпуль» и сборной Англии Алекс
ТАСС, 19 июля. Полузащитник футбольного клуба «Ливерпуль» и сборной Англии Алекс
«Видимо, сейчас настало самое подходящее время, чтобы рассказать людям о том, что Oкс посвятит весь предстоящий сезон восстановлению и реабилитации после травмы, — сказал главный тренер команды Юрген Клопп. — Тренерскому штабу это стало известно на следующий день после медицинского обследования. Алекс не хотел, чтобы информация дошла до партнеров и повлияла на концовку сезона — таков его характер. Если он