Диего Марадона: Хочу, чтобы брестское «Динамо» играло, как «Наполи» в мои годы

— Мне нравится то, чем я занимаюсь. Футбол всегда был и есть в моем сердце, — заявил Марадона в эфире передачи «Панорама». — Хочу, чтобы брестское «Динамо» играло как «Наполи» во времена моей карьеры. Хочу сделать брестский клуб уважаемым и большим.