Диего Марадона: Хочу, чтобы брестское «Динамо» играло, как «Наполи» в мои годы
Председатель правления брестского «Динамо» Диего Марадона побывал в Белоруссии.
Председатель правления брестского «Динамо» Диего Марадона побывал в Белоруссии.
Аргентинец отметил, что постарается сделать клуб уважаемым и большим.
— Мне нравится то, чем я занимаюсь. Футбол всегда был и есть в моем сердце, — заявил Марадона в эфире передачи «Панорама». — Хочу, чтобы брестское «Динамо» играло как «Наполи» во времена моей карьеры. Хочу сделать брестский клуб уважаемым и большим.