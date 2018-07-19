В Неаполе продают туалетную бумагу с изображением Роналду
В Неаполе поступила в продажу туалетная бумага с изображением нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.
В Неаполе поступила в продажу туалетная бумага с изображением нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Таким образом болельщики «Наполи» выражают отношение к недавнему трансферу 33-летнего португальца.
Ранее на улицах этого итальянского города продавалась подобная атрибутика с изображением форварда Гонсало Игуаина, который перешел из «Наполи» в «Ювентус» в 2016 году.
Напомним, Роналду стал игроком «Ювентуса» 10 июля, подписав с туринским клубом 4-летний контракт.