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10:21 (мск), источник: Советский спорт

Вячеслав Караваев: О чемпионате мира Миранчуков спрашивать не стал

Во вторник в Австрии чемпион России «Локомотив» уступил в контрольном матче голландскому «Витессу» (0:3). 90 минут за команду Леонида Слуцкого отыграл один из наших немногочисленных легионеров Вячеслав Караваев. Чем не повод для разговора с 23-летним защитником?

Источник: Советский спорт

«НРАВИТСЯ, КАК СЛУЦКИЙ КОММЕНТИРУЕТ»

— Судя по разгрому «Локомотива», который выставил почти оптимальный состав, «Витесс» уже на ходу. Как себя ощущаете?
— Ничего особенного. Сборы в Австрии закончились. Провели четыре матча, сейчас вернулись в Голландию — готовиться к первой игре в квалификации Лиги Европы (26 июля, соперник «Витесса» определится сегодня. — Прим. ред.). Потихоньку вкатываемся в сезон. До этого-то, в основном, чемпионат мира смотрели.

— Матчи ЧМ-2018 для российской аудитории комментировал Слуцкий. Он в «Витесс» прямо из комментаторской кабины вроде бы отправился…
— Леонид Викторович ничего такого не рассказывал. Но я знаю, он очень хорошо комментирует. Мне нравится слушать его во время репортажей. Всегда говорит по делу. Но в клубе он свою работу на российском ТВ, повторюсь, не обсуждал.

— Как Слуцкого встретила команда?
— Ну я-то нашего нового главного тренера знаю давно, работал со Слуцким в ЦСКА четыре года назад. Мне не нужно было привыкать к его методам. Я знаю их. Про остальных говорить не могу. Но мне кажется, Леонид Викторович быстро нашел контакт с каждым. Провел личные беседы.

«НА ТРЕНИРОВКАХ РУССКИЙ НЕ НУЖЕН»

— Учитывая, что кроме вас в «Витессе» по-русски никто не понимает, станете проводником идей Слуцкого на поле?
— У нас был один грузин русскоговорящий, но уже уехал, теперь я такой действительно один… Правда, Слуцкий отлично владеет английским. На тренировках русский не нужен. И мне никаких поблажек, как к соотечественнику тренера, не делается. У Леонида Викторовича такого нигде не было.

— Но вы чувствуете, что Слуцкий на вас рассчитывает?
— На сборах все матчи начинал в стартовом составе. Надеюсь, оправдаю надежды тренера. Но гарантий никто не дает. Все зависит от меня самого. Тем не менее, конечно, рассчитываю играть больше, чем при предыдущем тренере «Витесса».

— Одноклубники о Слуцком расспрашивали?
— Когда еще зимой объявили о назначении, конечно, задавали вопросы. Какой у Слуцкого характер и все такое. Поначалу, может, у кого-то и был какой-то скепсис, но все знали, что в «Витесс» приходит тренер, который выиграл в России всё! Это вызывало уважение. А когда пошли тренировки, игры, футболисты сплотились вокруг Леонида Викторовича. Сейчас это чувствуется.

— Тренируя «Халл Сити», Слуцкий сетовал на то, что перед сезоном команда продала лидеров. В «Витессе» не возникнет такой проблемы?
— Слуцкий изначально был проинформирован о том, кто из «Витесса» уйдет, кто придет, кого переподпишут. На сборах мы тренировались полным составом. Потерь нет. Так что все идет по плану Леонида Викторовича.

«ЦЕЛЬ “ВИТЕССА” — ПЕРВАЯ ПЯТЕРКА»

— Новичков просматривал лично Слуцкий или кого-то приобретало руководство клуба?
— Затрудняюсь ответить на этот вопрос. Могу только перечислить, кого подписали: защитника Расмуса Теландера из «Цюриха», еще одного защитника Джейка Кларка-Солтера, которого арендовали у «Челси», словацкого полузащитника Матуша Беро. Закрыли все позиции.

— И что теперь по силам «Витессу»?
— Попасть в первую пятерку чемпионата Голландии. Выше подняться сложновато. С «Аяксом», «Фейеноордом» и ПСВ мы еще не конкурируем.

— Перед контрольным матчем с «Локомотивом» общались с россиянами?
— На уровне «Как дела?». С братьями Миранчуками перебросился парой фраз, с Бариновым тем же — знаем друг друга неплохо. О чемпионате мира у Миранчуков не спрашивал. У людей даже отпуска не было — чего надоедать?

— Удивило крупное поражение чемпионов России?
— Идут сборы, команды под нагрузками. Леонид Викторович подметил, что «Локомотив» не был в хорошем состоянии. Они с Юрием Павловичем Семиным знакомы, общались после игры, правда, о чем, не знаю. Думаю, к старту сезона «Локо» будет выглядеть намного лучше.

— После чемпионата мира много говорят о наших футболистах. В Голландии к ним есть интерес?
— В Голландии — не думаю. Но в топ-лигах о наших сборниках, конечно, говорят. Я бы хотел, чтобы кто-то уехал. Это полезный опыт, языковая практика, эмоции. Не надо бояться.

— Вашего приятеля Александра Головина сватают в клубы-гранды. Где, считаете, окажется?
— Что бы он ни выбрал — это будет отличный вариант. «Челси», «Монако», «Ювентус»… В Турин недавно перешел Криштиану, а Саша его фанат. Думаю, сам он предпочел бы именно «Юве».

«В ГОЛЛАНДИИ НЕ ПОМНЯТ СМОЛОВА»

— На матчах чемпионата мира в России побывали?
— Был в России первые пять дней турнира, потом уехал. На матчи так и не выбрался, по телеку смотрел. Зато по центру гулял, атмосфера была фантастическая! Счастлив, что у меня на родине прошел такой турнир, построили столько стадионов. Ну и болельщиков было море, причем везде. Мне родители рассказывали, что даже в Новогиреево видели мексиканцев.

— Разделяете мнение, что сборная России совершила на ЧМ-2018 подвиг?
— Мы показали отличный результат. Подвиг? Ну, так можно было бы называть победу в финале. А ведь могли туда попасть. Команда превзошла ожидания, но с хорватами тоже шансы были. Реальные шансы!

Четвертьфинал с ребятами в «Витессе» смотрели в отеле. Я будто сам на поле был, так переживал. Таких нервов, как во время пенальти, никогда не было.

— В Голландии о сборной России писали?
— Я — не читал. Но не исключено.

— Наверняка голландцы помнят Федора Смолова, выступавшего за «Фейеноорд»…
— Да не сказал бы. Мне кажется, Смолова в Голландии забыли. Он же не так долго здесь играл. Поэтому и его неудачный пенальти никто отдельно не обсуждал.

— Смолов теперь вряд ли уедет в топ-клуб. А вот другого нашего центрфорварда — Артема Дзюбу — сватают в Европу. В Голландии он пришелся бы ко двору?
— Да Дзюба в любую команду может влиться. Но я лично его в голландском чемпионате не вижу. Скорее — английская премьер-лига. У него такие габариты, хорошо цепляется за мяч, в единоборствах хорош. Для АПЛ такой силовой футбол очень подходит.

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