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13:29 (мск), источник: Sportmail.ru

Форвард «Ньюкасла» поразил всех голом на тренировке

Нападающий «Ньюкасла» Айосе Перес красиво забил во время тренировки команды.

Испанец, добивая мяч в ворота, ловко поддел мяч одной пяткой, а затем пробил другой в «девятку».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Когда приходится изобретать новые способы забить гол… Это пойдет в зачет конкурса на лучший гол сезона?» — написал Перес в своем твиттере.

В прошлом сезоне 24-летний Перес забил 8 голов и отдал 5 передач в 36 матчах чемпионата Англии.

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