Форвард «Ньюкасла» поразил всех голом на тренировке

Испанец, добивая мяч в ворота, ловко поддел мяч одной пяткой, а затем пробил другой в «девятку».

«Когда приходится изобретать новые способы забить гол… Это пойдет в зачет конкурса на лучший гол сезона?» — написал Перес в своем твиттере.



В прошлом сезоне 24-летний Перес забил 8 голов и отдал 5 передач в 36 матчах чемпионата Англии.