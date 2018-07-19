Роналду отказался противостоять Месси

Источник: AFP 2018

«Противостояние с Месси? У меня нет никаких противостояний с другими игроками и никогда не было. Это неэтично. У нас просто было хорошее соревнование. Вам оно нравилось, оно было интересным. Но это нельзя назвать противостоянием», — сказал португалец.

О переходе Роналду в «Ювентус» стало известно 10 июля. Туринцы отдали за трансфер 33-летнего португальского форварда 100 миллионов евро. Годовая зарплата нападающего в Италии составит 30 миллионов евро. Бывший партнер Роналду по «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз рассказал, что португалец был одержим идеей превзойти Месси.