Роналду оставил на чаевые 20 тысяч евро в греческом отеле
Криштиану Роналду перед переходом за 100 млн евро в «Ювентус» отдыхал в Греции. По данным The Sun, в
Криштиану Роналду перед переходом за 100 млн евро в «Ювентус» отдыхал в Греции. По данным The Sun, в
Такая сумма объясняется тем, что Криштиану и его семье очень понравилось качество обслуживания в этом отеле. Роналду попросил руководство Costa Navarino разделить чаевые поровну между всеми сотрудниками.
После трансфера в «Юве» Роналду будет зарабатывать 30 млн евро в год. Кроме того, у 33-летнего форварда есть многомиллионные контракты с разными спонсорами.