Англия усекла трансферное окно. Теперь она в зоне риска

СМЕЩЕНИЕ СРОКОВ

Прошлой осенью представители 20 клубов премьер-лиги собрались в одном из отелей в центре Лондона, чтобы совершить маленькую революцию. На протяжении четырех часов они обсуждали возможность смещения рамок трансферного окна на более ранние. Формальным поводом для созыва совещания стал переход полузащитника Окслэйд-Чемберлена из «Арсенала» в «Ливерпуль». 27 августа он сыграл за лондонцев в матче с красными, а уже спустя четыре дня позировал в новой футболке. Да еще и ляпнул после перехода: «Мы в хорошей форме. Недавно обыграли “Арсенал” со счетом 4:0».

Этот трансфер стал чем-то вроде последней капли. Идею перемещения сроков заявочного периода обсуждали и раньше, но именно прошлой осенью перешли от слов к делу. 7 сентября премьер-лига выпустила официальное заявление: «Со следующего лета трансферное окно будет закрываться в 17:00 по Лондону в последний четверг накануне старта сезона. Поправка касается только клубов премьер-лиги и не распространяется на другие лиги».

По правилам ФИФА, каждая ассоциация должна иметь непрерывное 12-недельное трансферное окно. При этом сроки могут быть любыми. Таким образом, английская элита в этом году сместила старт периода заявок на 17 мая, а конец — на 9 августа (1-й тур начнется днем позже). Но зачем?

В КЛЕТКЕ ПО СВОЕЙ ВОЛЕ

Клубам премьер-лиги надоело, что футболисты в начале сезона находятся не только в послеотпускном состоянии, но и зачастую думают не об игре. Из-за этого команды фактически теряют игроков. Лидеры «Лестера» Махрез и Варди прошлым летом активно рассматривали предложения, Сигурдссон урегулировал детали контракта с «Эвертоном», а Баркли собирался уехать из этого клуба. Вокруг Коутинью вообще сложилась загадочная ситуация: бразилец якобы из-за болей в спине пропустил весь август, хотя в это же время «Барселона» вела переговоры и с игроком, и с «Ливерпулем». Позже бразильский врач Майкл Симони сказал, что боли в спине вызвал стресс. А стресс появился из-за неопределенности с будущим.

Решение поддержал Арсен Венгер — он же настаивал и на ликвидации зимнего трансферного окна. Жозе Моуринью об изменении рамок говорил несколько раз, хотя клуб его не поддержал — «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Уотфорд», «Суонси» и «Кристал Пэлас» проголосовали против введения поправки, но они оказались в меньшинстве. Кейн, нападающий «Тоттенхэма» и главная английская звезда прямо сейчас, тоже высказался за смещение сроков. Но это было в прошлом году.

На самом деле игроки могут пострадать из-за этого. Всем известно, что Азар хочет уйти из «Челси», о чем уже сообщил открыто. Главный претендент на одного из лучших игроков чемпионата мира — «Реал». Но если мадридцы до 9 августа не оформят сделку, то могут остаться без бельгийца. «Челси» же нужно приобрести замену Азару, а в нынешние сроки найти ее будет сложно.

Но эта же поправка может обернуться злом и для самих клубов. Допустим, наступило 10 августа, и Азар все еще в «Челси». Но тут «Реал» выходит на форварда, предлагает ему лакомый контракт и обещает заплатить неустойку за одностороннее расторжение соглашения с «Челси». В этом случае мадридцы могут получить Азара, а лондонцы останутся без лидера на старте сезона — докупать же игроков нельзя.

Эден Азар | Источник: Reuters

ПЕРВОПРОХОДЦЫ

Получается странная ситуация: клубы премьер-лиги сами себя поставили в проигрышное положение. Конец августа — традиционно хлебное время, ведь клубы сбивают ценники на футболистов, от которых хотят избавиться. Но английская элита этим летом не будет в числе тех, кто может выгодно приобрести того или иного игрока.

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При этом решение премьер-лиги — оправданная жертва. О смещении сроков трансферного окна говорили слишком долго, но до прошлого года никто не решался сделать первый шаг. Премьер-лига подала пример, и теперь все остальные лиги постараются подогнать под английскую модель. Президент УЕФА Александер Чеферин дал понять, что видит логику в нововведении премьер-лиги: «Я думаю, что трансферное окно открыто слишком долго, — рассказывал он. — Странно, когда ты начинаешь сезон в одном клубе, а затем оказываешься в другом. Для турнира такие вещи не очень хороши. Мы всерьез обсуждаем возможное укорочение рамок летнего трансферного окна. Думаю, его завершение в конце июля — неплохая идея».