Самый дорогой кипер в истории: за кого «Ливерпуль» отдал € 62,5 млн

Источник: twitter.com/LFC

Это одна из самых дорогих и одновременно легких сделок в карьере Мончи.

«Ливерпуль» интересовался Алиссоном еще зимой, но сильно смущал ценник. После продажи Щенсны в «Юве» Бекер проводил первый сезон в основе «Ромы» и стартовал так ярко, что спустя пару месяцев у Мончи лежали офферы из «ПСЖ», «Реала» и еще пары топ-клубов. Стартовый прайс — 50 миллионов евро. Но даже такая сумма выглядела смешной.

— Не несите чушь, Алиссон стоит гораздо дороже, — уверял бывший вратарь «Ромы» Роберто Негрисоло. — Всем давно понятно, что парень — феномен. Он даже близко не Доннарумма — скорее, это Месси среди вратарей. Бекер будет на высоте еще лет 10, поэтому «Роме» важно его сохранить.

Следующие полгода Мончи успокаивал фанатов: «Алиссон не продается». Для покупателей это означало: или готовьте много кэша, или он действительно останется. Больше всех напряглись в «Ливерпуле» — после шоу Кариуса в финале ЛЧ «Рома» подняла ценник. По информации The Guardian, Мончи хотел увеличить сумму отступных в контракте до космических € 90 млн, но € 72,5 млн (62,5 млн сразу + 10 млн в виде бонусов) за вратаря — тоже неплохо.

Ничего удивительного, ведь пока Кариус пропускал все, что в него летело, Алиссон проводил сезон на космическом уровне.

В серии А:

37 матчей

107 сэйвов (66 — после ударов из штрафной, лучший показатель в Италии)

17 матчей на ноль

28 пропущенных мячей — лучший показатель среди всех вратарей, отыгравших минимум 25 матчей в чемпионате Италии

Процент отраженных ударов — 80,1. Лучше только у Де Хеа — 80,28.

В Лиге чемпионов:

46 сэйвов в 12 матчах — больше, чем у любого другого вратаря

5 из 6 домашних матчей — на ноль (пропустил только от «Ливерпуля»).

В сборной Бразилии:

31 матч, 19 на ноль

14 пропущенных голов.

Странно, что на Алиссона не претендовал Пеп Гвардиола. Бразилец — лучший вратарь мира по игре ногами.

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За два сезона стоимость Бекера выросла на € 64,5 млн — летом 2016-го Вальтер Сабатини (который за это время успел перейти в «Интер» к Лучано Спаллетти) забрал кипера «Интернасионала» за смешные € 8 млн. Алиссон легко согласился на трансфер, хотя еще пару лет назад не верил, что заиграет даже в Бразилии.

В детстве Бекера дразнили ровесники из-за лишнего веса и прыщей — не спасали кремы и диеты. Но в 15 все прошло: Алиссон вырос на 15 сантиметров и стал выглядеть так хорошо, что получил предложение уйти в модельный бизнес: «В агентстве уверяли, что у меня идеальный типаж, но отказался со словами, что моя единственная мечта — играть за «Интернасионал». Мечта осуществилась в 20, когда он дебютировал за основной состав в матче с «Крузейро».

— Уже тогда в клубе все знали, что Алиссон взойдет на вершину, — рассказывал Таффарел, который работал в «Интернасионале». — От него всегда шла невероятная уверенность. И, конечно, техника: очень уважаю Буффона, но Алиссон техничнее.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BeYDY7vBQkj/" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:35.55555555555556% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BeYDY7vBQkj/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank"> #Deusnocontrole #AB1</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/alissonbecker/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Alisson Becker</a> (@alissonbecker) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-01-25T14:29:28+00:00">Jan 25, 2018 at 6:29am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Услышать такое от Таффарела было даже круче, чем перейти в «Ливерпуль».

— Матч Бразилия — Нидерланды на ЧМ-1998 мы всей семьей смотрели у моей тети. Она закатила вечеринку: накрыла стол, испекла праздничный торт, — вспоминал Бекер в колонке The Players Tribune. — Когда дошло до серии пенальти, дядя и отец начали сходить с ума. Так нервничали, что просто не могли сидеть на одном месте. И когда Таффарел взял последний пенальти, отец подскочил с кресла, рванул на кухню и засунул голову в торт. Вернулся в комнату — весь в торте. И прокричал: «Мы в финале!».

Папа и дед Алиссона были вратарями в любительских клубах Нову-Амбургу (бразильский муниципалитет, где живут в основном этнические немцы), мама — голкипером школьной гандбольной команды. Но Бекер надел перчатки из-за брата: «Муриэль и его друзья были старше, поэтому ставили меня в ворота как самого маленького».

Когда семья Алиссона переехала из маленькой квартиры на окраине города в дом, они с братом вставали в дверные проемы и лупили по воротам пластиковым мячом. Так сильно, что однажды разнесли огромную люстру.

Больше всего разозлился отец, который и так был не в восторге от увлечений сына. Бекер-старший следил, чтобы Алиссон хорошо учился и приучал интерес к религии. Помогло: кипер рассказывал, что часто перечитывает Библию и мотивационную литературу. Например, «На пределе. Неделя без жалости к себе» Эрика Ларссена. Или Джона Максвелла (американский религиозный деятель, писатель, мотиватор и автор более 60 книг о лидерстве), чей томик лежал в шкафчике футболиста перед тем самым матчем с «Барселоной» (3:0).

Источник: instagram.com/alissonbecker/

— Самые счастливые воспоминания из детства — чемпионат мира в 2002-м, — вспоминает Бекер. — Мы просыпались с братом на рассвете, тащили на диван шоколадки, кукурузные хлопья с молоком и весь день залипали в экран. Когда Бразилия выиграла, я понял: футбол — это то, чему я хочу посвятить жизнь. Я уже знал о таких легендах, как Икер Касильяс и Джанлуиджи Буффон, которые дебютировали за свои сборные в 17. Постоянно говорил себе: однажды я тоже попаду в сборную и поеду на чемпионат мира.

Получилось даже раньше. В 16 Алиссон отрывался на вечеринке с друзьями и не заметил пять пропущенных на телефоне. Первым дозвонился дед: «Быстро домой. Тебя вызвали в сборную U17». Через 7 лет Бекер дебютировал за главную команду. А в 25 сыграл на чемпионате мира, выиграв конкуренцию у Эдерсона «Манчестер Сити», и стал самым дорогим вратарем в истории.

«Ливерпуль» точно не пожалеет. 62,5 млн + 10 млн в виде потенциальных бонусов за вратаря — новый рекорд (Буффон, прости), но через пару лет Алиссон будет стоить еще дороже.

— Дело даже не в цене, рынок диктует цены, поэтому мы не будем долго размышлять по этому поводу. Цена на Алиссона демонстрирует стоимость вратарей в наше время. Мы очень рады, что он с нами. Как только у нас появилась возможность подписать одного из лучших голкиперов мира, мы долго не думали. Честно говоря, пришлось лишь провести небольшую беседу с владельцами клуба! Они были очень взволнованы возможностью подписать Алиссона, поэтому мы это и сделали. Думаю, мы обязаны были это сделать, — Юрген Клопп просто счастлив.