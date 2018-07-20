Агент Милевского: Артем покинул «Динамо» не потому, что начал бухать
Агент бывшего нападающего «Динамо» (Брест) Артема Милевского Александр Панков заявил, что клуб расторг контракт с его клиентом не
Агент бывшего нападающего «Динамо» (Брест) Артема Милевского Александр Панков заявил, что клуб расторг контракт с его клиентом не
— Милевский покинул «Динамо-Брест» по обоюдному согласию. Уходит не только он, но еще и капитан команды (Алексей Гаврилович — прим. «СЭ»), и лучший бомбардир чемпионата (Павел Савицкий — прим. «СЭ»), — цитирует агента Goal.com. — Нарушение спортивного режима? Они втроем сели и начали бухать, да? Все думают, что троих лучших футболистов команды
В текущем сезоне 33-летний нападающий провел 22 матча за брестское «Динамо» и забил пять мячей при восьми голевых передачах.