Агент Милевского: Артем покинул «Динамо» не потому, что начал бухать

— Милевский покинул «Динамо-Брест» по обоюдному согласию. Уходит не только он, но еще и капитан команды (Алексей Гаврилович — прим. «СЭ»), и лучший бомбардир чемпионата (Павел Савицкий — прим. «СЭ»), — цитирует агента Goal.com. — Нарушение спортивного режима? Они втроем сели и начали бухать, да? Все думают, что троих лучших футболистов команды из-за того, что они взяли пошли погуляли и с ними расторгли контракт? Вы же понимаете, нужно смотреть глубже. Я понимаю, что люди, болельщики, хотят что-то найти, посмаковать что-то такое. Руководство клуба предложило найти компромисс, который бы всех устроил. Нас это устроило — трансферное окно открыто, а Артем в очень хорошей форме. Он был признан лучшим игроком матча с «Шахтером». Я считаю, это самый лучший, оптимальный вариант — уходить так. Артем на пике — сыграл 36 игр, более 3000 минут. При этом забил 10 голов и отдал 15 ассистов — думаю, это о чем-то говорит.