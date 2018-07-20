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09:24 (мск), источник: ТАСС

Неймар заявил, что не уйдет из «Пари Сен-Жермен» в текущем межсезонье

ТАСС, 20 июля. Бразильский нападающий Неймар не покинет французский «Пари Сен-Жермен» в текущем межсезонье. Об этом заявил сам футболист, чьи слова приводит Fox Sports.

Источник: Reuters

Ранее сообщалось об интересе к 26-летнему игроку со стороны мадридского «Реала», однако впоследствии эта информация была опровергнута испанским клубом.

«Я остаюсь, у меня контракт с ПСЖ. Я приходил сюда ради нового вызова и достижения результатов. С тех пор ничего не изменилось», — сказал Неймар во время благотворительного аукциона в Сан-Паулу.

Неймар перешел в ПСЖ летом 2017 года из испанской «Барселоны» за рекордные €222 млн. Его контракт рассчитан до лета 2022 года.

Форвард выступал в составе сборной Бразилии на чемпионате мира в России. Бразильская команда дошла до стадии четвертьфинала, где уступила бельгийцам со счетом 1:2. Неймар провел на турнире пять матчей, на его счету два забитых мяча и две голевые передачи.

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