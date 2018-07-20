Неймар заявил, что не уйдет из «Пари Сен-Жермен» в текущем межсезонье

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Ранее сообщалось об интересе к 26-летнему игроку со стороны мадридского «Реала», однако впоследствии эта информация была опровергнута испанским клубом.

«Я остаюсь, у меня контракт с ПСЖ. Я приходил сюда ради нового вызова и достижения результатов. С тех пор ничего не изменилось», — сказал Неймар во время благотворительного аукциона в Сан-Паулу.

Неймар перешел в ПСЖ летом 2017 года из испанской «Барселоны» за рекордные €222 млн. Его контракт рассчитан до лета 2022 года.