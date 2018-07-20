СМИ: Защитник «Штутгарта» Бенжамен Павар согласовал личный контракт с «Баварией»

По информации издания, защитник сборной Франции согласовал контракт с мюнхенцами ещё во время чемпионата мира — 2018. Переход 22-летнего футболиста должен был состоятся в конце следующего сезона, когда в силу вступит опция выкупа за € 35 млн, но «Бавария» решила закрыть этот трансфер этим летом за более крупную сумму.