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10:23 (мск), источник: Чемпионат.com

СМИ: Защитник «Штутгарта» Бенжамен Павар согласовал личный контракт с «Баварией»

Защитник «Штутгарта» Бенжамен Павар близок к переходу в мюнхенскую «Баварию», сообщает SWR.

По информации издания, защитник сборной Франции согласовал контракт с мюнхенцами ещё во время чемпионата мира — 2018. Переход 22-летнего футболиста должен был состоятся в конце следующего сезона, когда в силу вступит опция выкупа за € 35 млн, но «Бавария» решила закрыть этот трансфер этим летом за более крупную сумму.

Ранее сообщалось, что в приобретении защитника также заинтересованы «Тоттенхэм Хотспур», «Пари Сен-Жермен» и «Атлетико».

Напомним, на ЧМ- 2018 Павар являлся игроком основного состава сборной Франции, которая стала победительницей турнира.

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