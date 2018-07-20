СМИ: Вида близок к переходу в «Вест Хэм»
Защитник «Бешикташа» и сборной Хорватии Домагой Вида может перейти в «Вест Хэм», утверждает портал Milliyet.
Защитник «Бешикташа» и сборной Хорватии Домагой Вида может перейти в «Вест Хэм», утверждает портал Milliyet.
Лондонский клуб предложил за 29-летнего хорвата 22 миллиона евро.
«Бешикташ» требует за игрока 35 миллионов евро. Ранее сообщалось, что на защитника также претендуют «Эвертон» и «Ливерпуль».
На чемпионате мира-2018 Вида провел 6 игр и забил 1 гол. Он стал серебряным призером турнира в составе сборной Хорватии.