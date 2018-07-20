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10:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СМИ: Вида близок к переходу в «Вест Хэм»

Защитник «Бешикташа» и сборной Хорватии Домагой Вида может перейти в «Вест Хэм», утверждает портал Milliyet.

Источник: AP 2018

Лондонский клуб предложил за 29-летнего хорвата 22 миллиона евро.

«Бешикташ» требует за игрока 35 миллионов евро. Ранее сообщалось, что на защитника также претендуют «Эвертон» и «Ливерпуль».

На чемпионате мира-2018 Вида провел 6 игр и забил 1 гол. Он стал серебряным призером турнира в составе сборной Хорватии.

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