«Ливерпуль» потратил на трансферы этим летом 170 млн фунтов

Мерсисайдцы приобрели полузащитников Фабиньо (у «Монако» за 39 млн фунтов), Наби Кейта (у «РБ Лейпциг» за 52,75 млн фунтов), Джердана Шакири (у «Сток Сити» за 13 млн фунтов) и вратаря Алиссона (у «Ромы» за 66,8 млн).



При этом сделка по бразильскому вратарю стала рекордной для всех голкиперов за всю историю футбола. Ранее самым дорогим трансфером для этой позиции был переход Джанлуиджи Буффона из «Пармы» в «Ювентус» за 53 млн евро в 2001 году.



Остальные топ-клубы Англии потратили этим летом гораздо меньше на данный момент.



«Манчестер Сити» приобрел Рияда Мареза за 60 млн фунтов, «Манчестер Юнайтед» потратил 47 млн фунтов на Фреда, 19 млн фунтов на Диого Далота и 1,5 млн на вратаря Ли Гранта, «Челси» купил полузащитника «Наполи» Жоржиньо за 50 млн фунтов, траты «Арсенала» составили 61 млн фунтов, а «Тоттенхэм» пока не купил ни одного игрока.