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14:20 (мск), источник: Р-Спорт

«Тоттенхэм» и «Барселону» «одели» в одинаковую форму

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Компания Nike представила новую форму английского «Тоттенхэма» на грядущий сезон, чем вызвала недоумение у поклонников лондонского клуба.

Недовольство фанатов вызвал тот факт, что выездной комплект «шпор» на новый сезон практически не отличается от тренировочной формы испанской «Барселоны». Болельщики английского клуба тут же принялись критиковать производителя экипировки за отсутствие креатива, а некоторые даже заговорили об отсутствии уважения к лондонцам, которые должны играть официальные матчи в той же форме, в которой футболисты каталонского клуба «потеют на тренировках». ESPN на своей странице в Twitter поделился забавным совпадением.

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Новые футболки уже поступили в продажу в официальные магазины «Тоттенхэма».

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