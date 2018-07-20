СМИ: уволенный из «Челси» тренер Конте подаст в суд на клуб

По информации издания, 48-летний итальянский специалист считает, что клуб принял решение расстаться с ним слишком поздно и тренеру не удастся найти новую работу на следующий сезон. В связи с этим итальянец обратится в суд и потребует взыскать с «Челси» компенсацию за последний год контракта в размере 9 млн. Ранее английский клуб объявил, что новым наставником команды станет Маурицио Сарри.