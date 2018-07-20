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16:38 (мск), источник: Sportmail.ru

«Уотфорд» подарил футболки болельщикам, посетивших все 19 выездных матчей в АПЛ

«Уотфорд» решил наградить своих фанов, побывавших на всех 19 гостевых матчах в прошлом сезоне.

Источник: РИА "Новости"

Английский клуб прислал им футболку и благодарственное письмо.

«Приятный сюрприз от «Уотфорда» сегодня утром. Новая гостевая футболка и письмо от Троя Дини со словами благодарности за посещение всех 19 матчей на выезде в прошлом сезоне.

Чувствую себя немножко виноватой за пропуск домашнего матча с «Челси» (знаю, знаю). Зато у меня уже забронирован билет на поезд, чтобы поехать на матч с «Бернли», — написала одна из болельщиц команды Фрэнсис Линн.

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