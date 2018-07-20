«Уотфорд» подарил футболки болельщикам, посетивших все 19 выездных матчей в АПЛ
«Уотфорд» решил наградить своих фанов, побывавших на всех 19 гостевых матчах в прошлом сезоне.
«Уотфорд» решил наградить своих фанов, побывавших на всех 19 гостевых матчах в прошлом сезоне.
Английский клуб прислал им футболку и благодарственное письмо.
«Приятный сюрприз от «Уотфорда» сегодня утром. Новая гостевая футболка и письмо от Троя Дини со словами благодарности за посещение всех 19 матчей на выезде в прошлом сезоне.
Чувствую себя немножко виноватой за пропуск домашнего матча с «Челси» (знаю, знаю). Зато у меня уже забронирован билет на поезд, чтобы поехать на матч с «Бернли», — написала одна из болельщиц команды Фрэнсис Линн.