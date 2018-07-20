Источник: «Челси» и «Реал» согласовали трансфер Азара за € 190 млн
Полузащитник лондонского «Челси» и сборной Бельгии Эден Азар близок к переходу в мадридский «Реал», сообщает Le10sport.com.
Полузащитник лондонского «Челси» и сборной Бельгии Эден Азар близок к переходу в мадридский «Реал», сообщает Le10sport.com.
По информации издания, стороны уже согласовали трансфер Азара. «Сливочные» заплатят за 27-летнего футболиста € 190 млн.
В минувшем сезоне английской
Ранее сообщалось, что «Реал» также договорился с «Челси» о переходе голкипера Тибо Куртуа. Бельгийский вратарь обойдётся мадридскому клубу в € 35 млн.