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19:44 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: «Челси» и «Реал» согласовали трансфер Азара за € 190 млн

Полузащитник лондонского «Челси» и сборной Бельгии Эден Азар близок к переходу в мадридский «Реал», сообщает Le10sport.com.

Источник: AP 2018

По информации издания, стороны уже согласовали трансфер Азара. «Сливочные» заплатят за 27-летнего футболиста € 190 млн.

В минувшем сезоне английской Премьер-лиги Эден принял участие в 34 матчах, забил 12 голов и отдал 4 результативные передачи. На ЧМ-2018 полузащитник записал на свой счёт 3 мяча и 2 голевые передачи в 6 встречах.

Ранее сообщалось, что «Реал» также договорился с «Челси» о переходе голкипера Тибо Куртуа. Бельгийский вратарь обойдётся мадридскому клубу в € 35 млн.

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