Источник: «Челси» и «Реал» согласовали трансфер Азара за € 190 млн

Источник: AP 2018

По информации издания, стороны уже согласовали трансфер Азара. «Сливочные» заплатят за 27-летнего футболиста € 190 млн.

В минувшем сезоне английской Премьер-лиги Эден принял участие в 34 матчах, забил 12 голов и отдал 4 результативные передачи. На ЧМ-2018 полузащитник записал на свой счёт 3 мяча и 2 голевые передачи в 6 встречах.