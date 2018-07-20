Дубль Евгения Шикавки помог «Слуцку» разгромить «Неман» в матче чемпионата Беларуси

В Гродно местный «Неман» принимал гостей из «Слуцка» и проиграл с крупным счетом 0:3. Голевой дубль оформил Евгений Шикавка, который с 10 голами вновь возглавил бомбардирскую гонку 28-го чемпионата страны. Еще один мяч в ворота гродненской дружины забил Виталий Кибук.