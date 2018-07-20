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22:47 (мск), источник: БЕЛТА

Дубль Евгения Шикавки помог «Слуцку» разгромить «Неман» в матче чемпионата Беларуси

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стартовые матчи 17-го тура проходят сегодня на футбольном чемпионате Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

В Гродно местный «Неман» принимал гостей из «Слуцка» и проиграл с крупным счетом 0:3. Голевой дубль оформил Евгений Шикавка, который с 10 голами вновь возглавил бомбардирскую гонку 28-го чемпионата страны. Еще один мяч в ворота гродненской дружины забил Виталий Кибук.

Во втором сегодняшнем поединке лидер первенства БАТЭ встречается на поле «Борисов-Арены» с футболистами «Минска», которые занимают 10-е место в турнирной таблице.

Еще 3 игры состоятся в субботу, 21 июля: «Луч» (Минск) — «Динамо» (Брест), «Гомель» — «Днепр» (Могилев), «Городея» — «Торпедо» (Минск). Два матча пройдут 22 июля: «Ислочь» (Минский район) — «Динамо» (Минск), «Шахтер» (Солигорск) — «Витебск». Завершится тур 23 июля встречей футболистов «Смолевичей» и жодинского «Торпедо-БелАЗа».

Положение в группе лидеров: БАТЭ — 41 очко (16 матчей), «Динамо» (Минск) — 34 (15), «Витебск» — 34 (16), «Шахтер» — 32 (16), «Слуцк» — 30 (17).

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