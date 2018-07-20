Футболисты БАТЭ победили «Минск» в матче чемпионата Беларуси

Игра на поле «Борисов-Арены» началась с атак хозяев, которые с первых минут стали угрожать воротам Павла Головенко. Однако время шло, преимущество борисовчан было большим, но до перерыва они так и не смогли его реализовать. Успех пришел во втором тайме, когда на 64-й минуте игры Максим Скавыш замкнул верховую передачу капитана команды Игоря Стасевича, а еще через 15 минут второй мяч забил Мирко Иванич.