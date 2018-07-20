Футболисты БАТЭ победили «Минск» в матче чемпионата Беларуси

Игра на поле «Борисов-Арены» началась с атак хозяев, которые с первых минут стали угрожать воротам Павла Головенко. Однако время шло, преимущество борисовчан было большим, но до перерыва они так и не смогли его реализовать. Успех пришел во втором тайме, когда на 64-й минуте игры Максим Скавыш замкнул верховую передачу капитана команды Игоря Стасевича, а еще через 15 минут второй мяч забил Мирко Иванич.
В другом пятничном поединке футболисты «Слуцка» разгромили в Гродно местный «Неман» с результатом 3:0.
В субботу, 21 июля состоятся еще 3 встречи: «Луч» (Минск) — «Динамо» (Брест), «Гомель» — «Днепр» (Могилев), «Городея» — «Торпедо» (Минск). Два матча пройдут 22 июля: «Ислочь» (Минский район) — «Динамо» (Минск), «Шахтер» (Солигорск) — «Витебск». Завершится тур 23 июля встречей футболистов «Смолевичей» и жодинского «Торпедо-БелАЗа».
Положение в группе лидеров: БАТЭ — 44 очка (17 матчей), «Динамо» (Минск) — 34 (15), «Витебск» — 34 (16), «Шахтер» — 32 (16), «Слуцк» — 30 (17). -0-