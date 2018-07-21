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00:06 (мск), источник: Чемпионат.com

У Марадоны в Минске будет особняк за $ 20 млн с 7 комнатами и бассейном

Председатель правления брестского «Динамо» Диего Марадона будет жить в Минске в роскошном особняке стоимостью $ 20 млн, сообщает Clarin.

Источник: РИА "Новости"

По информации издания, дом состоит из семи комнат. В особняке также есть бассейн с подогревом. В расположении Марадоны будут 11 сотрудников.

Недалеко от дома расположен аэродром для частного самолёта, на котором аргентинец будет летать из Минска в Брест на работу.

Напомним, ранее стало известно, что «Динамо» построит стадион, трибуны которого будут вмещать 30 тыс. зрителей. Новую арену назовут в честь бывшего президента ОАЭ шейха Заеда.

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