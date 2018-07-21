У Марадоны в Минске будет особняк за $ 20 млн с 7 комнатами и бассейном

Источник: РИА "Новости"

По информации издания, дом состоит из семи комнат. В особняке также есть бассейн с подогревом. В расположении Марадоны будут 11 сотрудников.

Недалеко от дома расположен аэродром для частного самолёта, на котором аргентинец будет летать из Минска в Брест на работу.