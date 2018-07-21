У Марадоны в Минске будет особняк за $ 20 млн с 7 комнатами и бассейном
Председатель правления брестского «Динамо» Диего Марадона будет жить в Минске в роскошном особняке стоимостью $ 20 млн, сообщает Clarin.
Председатель правления брестского «Динамо» Диего Марадона будет жить в Минске в роскошном особняке стоимостью $ 20 млн, сообщает Clarin.
По информации издания, дом состоит из семи комнат. В особняке также есть бассейн с подогревом. В расположении Марадоны будут 11 сотрудников.
Недалеко от дома расположен аэродром для частного самолёта, на котором аргентинец будет летать из Минска в Брест на работу.
Напомним, ранее стало известно, что «Динамо» построит стадион, трибуны которого будут вмещать 30 тыс. зрителей. Новую арену назовут в честь бывшего президента ОАЭ шейха Заеда.