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00:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Александр Алиев: На месте Милевского я дал бы тренеру в морду

Бывший полузащитник «Локомотива» и «Анжи» Александр Алиев — об уходе своего друга Артема Милевского из брестского «Динамо».

Источник: AFP 2018

—  Он нормально себя чувствует. Вчера мы общались. После того как я узнал об этой ситуации, я позвонил ему и спросил. В СМИ написали, что Артем нарушил режим. Он давно говорил, что у него заканчивается контракт. Пришел молодой тренер, и они не сошлись характерами.

— То есть вопрос не в нарушении режима?

— Никакого нарушения режима не было. Я знаю ситуацию. Тренер просто нашел повод. Я думаю, что с таким подходом он долго не будет работать. Так относиться к Милевскому не стоит и говорить такие вещи в глаза. Был бы я на его месте, я бы не сдержался. Но у Артема выдержка лучше.

— А что бы вы сделали?

— Дал бы в морду. Если бы мне тренер так сказал, — цитирует футболиста «Сегодня».

В текущем сезоне 33-летний нападающий провел 22 матча за брестское «Динамо» и забил пять мячей при восьми голевых передачах. Ранее стало известно, что клуб расторг контракт с ним.

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