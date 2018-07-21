Александр Алиев: На месте Милевского я дал бы тренеру в морду

Источник: AFP 2018

— Он нормально себя чувствует. Вчера мы общались. После того как я узнал об этой ситуации, я позвонил ему и спросил. В СМИ написали, что Артем нарушил режим. Он давно говорил, что у него заканчивается контракт. Пришел молодой тренер, и они не сошлись характерами.

— То есть вопрос не в нарушении режима?

— Никакого нарушения режима не было. Я знаю ситуацию. Тренер просто нашел повод. Я думаю, что с таким подходом он долго не будет работать. Так относиться к Милевскому не стоит и говорить такие вещи в глаза. Был бы я на его месте, я бы не сдержался. Но у Артема выдержка лучше.

— А что бы вы сделали?

— Дал бы в морду. Если бы мне тренер так сказал, — цитирует футболиста «Сегодня».