«Боруссия» обыграла «Манчестер Сити» в матче Международного кубка чемпионов в США
ТАСС, 21 июля. Дортмундская «Боруссия» победила «Манчестер Сити» со счетом 1:0 в стартовом матче Международного кубка чемпионов. Встреча прошла в США.
ТАСС, 21 июля. Дортмундская «Боруссия» победила «Манчестер Сити» со счетом 1:0 в стартовом матче Международного кубка чемпионов. Встреча прошла в США.
Единственный мяч на 28-й минуте забил полузащитник немецкого клуба Марио Гётце, реализовав пенальти.
В товарищеском турнире также принимают участие английские «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», испанские «Реал», «Атлетико» и «Барселона», итальянские «Ювентус», «Рома», «Милан» и «Интер», немецкая «Бавария», французские «Лион» и «Пари Сен-Жермен», а также португальская «Бенфика».
Основная часть матчей проходит в США, также встречи принимают Сингапур, Австрия, Италия, Франция, Ирландия, Англия, Испания и Португалия.
Команды борются за первенство в символической турнирной таблице. Если основное время матча заканчивается вничью, победитель определяется в серии пенальти, выигравшая команда получает два очка, проигравшая — одно.