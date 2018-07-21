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10:46 (мск), источник: ТАСС

«Боруссия» обыграла «Манчестер Сити» в матче Международного кубка чемпионов в США

ТАСС, 21 июля. Дортмундская «Боруссия» победила «Манчестер Сити» со счетом 1:0 в стартовом матче Международного кубка чемпионов. Встреча прошла в США.

Источник: AP 2018

Единственный мяч на 28-й минуте забил полузащитник немецкого клуба Марио Гётце, реализовав пенальти.

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В товарищеском турнире также принимают участие английские «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», испанские «Реал», «Атлетико» и «Барселона», итальянские «Ювентус», «Рома», «Милан» и «Интер», немецкая «Бавария», французские «Лион» и «Пари Сен-Жермен», а также португальская «Бенфика».

Основная часть матчей проходит в США, также встречи принимают Сингапур, Австрия, Италия, Франция, Ирландия, Англия, Испания и Португалия.

Команды борются за первенство в символической турнирной таблице. Если основное время матча заканчивается вничью, победитель определяется в серии пенальти, выигравшая команда получает два очка, проигравшая — одно.

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