Дост вернулся в ФК «Спортинг» спустя месяц после разрыва контракта из-за нападения фанатов

29-летний нападающий согласовал контракт с португальской командой до 2022 года. В субботу состоится презентация игрока на домашней арене клуба.
В июне Дост вместе с тремя другими игроками «Спортинга» разорвал контракт с командой из Лиссабона из-за нападения фанатов. В мае на базу клуба проникли 50 болельщиков и атаковали футболистов с использованием различных металлических предметов.
Ряд игроков пострадал от действий нападавших, у Доста образовались раны на голове, нападающему пришлось накладывать швы.
После инцидента футболисты обвинили в случившимся руководство португальского клуба и потребовали отставки президента команды — Бруну де Карвалью. 23 июня на заседании акционеров «Спортинга» было принято решение отправить президента в отставку.
«Спортинг» по итогам прошедшего сезона не смог завоевать путевку в Лигу чемпионов, заняв третье место в португальском чемпионате. В Лиге Европы клуб дошел до четвертьфинала, где уступил испанскому «Атлетико» с общим счетом 1:2.