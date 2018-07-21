Дост вернулся в ФК «Спортинг» спустя месяц после разрыва контракта из-за нападения фанатов

Источник: AP 2018

29-летний нападающий согласовал контракт с португальской командой до 2022 года. В субботу состоится презентация игрока на домашней арене клуба.

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В июне Дост вместе с тремя другими игроками «Спортинга» разорвал контракт с командой из Лиссабона из-за нападения фанатов. В мае на базу клуба проникли 50 болельщиков и атаковали футболистов с использованием различных металлических предметов.

Ряд игроков пострадал от действий нападавших, у Доста образовались раны на голове, нападающему пришлось накладывать швы.

После инцидента футболисты обвинили в случившимся руководство португальского клуба и потребовали отставки президента команды — Бруну де Карвалью. 23 июня на заседании акционеров «Спортинга» было принято решение отправить президента в отставку.