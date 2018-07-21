Соперник «Астаны» почти вдвое «наварился» на продаже футболиста перед встречей в Лиге чемпионов
Полузащитник датского «Мидтьюлланда» Доминик Дрекслер стал игроком «Кельна», сообщает официальный сайт немецкого клуба.
Полузащитник датского «Мидтьюлланда» Доминик Дрекслер стал игроком «Кельна», сообщает официальный сайт немецкого клуба.
Сумма трансфера составила 4,5 миллиона евро. Футболист подписал с немецким клубом контракт до лета 2022 года.
Стоит отметить, что «Мидтьюлланд» купил хавбека меньше трех недель назад у клуба второй Бундеслиги «Хольштайн Киль» за 2,5 миллиона евро. Таким образом, датский клуб почти вдвое «наварился» на трансфере игрока, который не сыграл ни одного матча.
28-летний Дрекслер выступал за «Хольштайн» с 2016 года, провел за клуб 69 матчей и забил 21 гол. Ранее играл за «Байер», «Рот-Вайсс», «Гройтер Фюрт» и «Ален».
Добавим, что «Мидтьюлланд» является соперником «Астаны» по второму отборочному раунда Лиги чемпионов. Первый матч между командами пройдет 24 июля в Казахстане, а ответный — 1 августа в Дании.