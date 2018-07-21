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14:29 (мск), источник: Vesti.kz

Соперник «Астаны» почти вдвое «наварился» на продаже футболиста перед встречей в Лиге чемпионов

Полузащитник датского «Мидтьюлланда» Доминик Дрекслер стал игроком «Кельна», сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Сумма трансфера составила 4,5 миллиона евро. Футболист подписал с немецким клубом контракт до лета 2022 года.

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Стоит отметить, что «Мидтьюлланд» купил хавбека меньше трех недель назад у клуба второй Бундеслиги «Хольштайн Киль» за 2,5 миллиона евро. Таким образом, датский клуб почти вдвое «наварился» на трансфере игрока, который не сыграл ни одного матча.

28-летний Дрекслер выступал за «Хольштайн» с 2016 года, провел за клуб 69 матчей и забил 21 гол. Ранее играл за «Байер», «Рот-Вайсс», «Гройтер Фюрт» и «Ален».

Добавим, что «Мидтьюлланд» является соперником «Астаны» по второму отборочному раунда Лиги чемпионов. Первый матч между командами пройдет 24 июля в Казахстане, а ответный — 1 августа в Дании.

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