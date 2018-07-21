Минспорт, АБФФ и клубы будут развивать сотрудничество в повышении результатов белорусского футбола

Источник: РИА "Новости"

Как отметил министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, необходимость такой встречи назрела давно. «Футбол является самым популярным видом спорта как в Беларуси, так и во всем мире. Его любят, в него играют и в нем разбираются все. Футбол — это зрелище, которое должно объединять и сплачивать людей, дарить им неповторимые эмоции. Эта игра способствует разностороннему физическому развитию человека. Она также выполняет социальную функцию, воспитывая и развивая у молодых людей ответственность, коллективизм, взаимопомощь, уважение к партнерам и соперникам», — сказал Сергей Ковальчук.

Он подчеркнул, что государство уделяет большое внимание развитию футбола. Действует указ № 191, в соответствии с которым 23 футбольных клуба, участвующие в различных лигах чемпионата страны, получают поддержку.

Значительную работу по совершенствованию инфраструктуры провела федерация футбола. Как отметил председатель АБФФ Сергей Румас, за последние 7 лет удалось утроить количество искусственных полей в Беларуси: «В 2011 году было 8 таких полей, сегодня уже 21, еще 3 строятся. В стране 140 мини-площадок для занятий футболом, в ближайшее время их количество должно увеличиться еще на сотню. Возведено многофункциональное здание Академии футбола, где созданы все условия для организации учебно-тренировочного процесса. Вместе с тем результаты выступления, прежде всего национальной команды, пока оставляют желать лучшего». В настоящее время в рейтинге ФИФА национальная команда Беларуси занимает лишь 78-е место, хотя был период (февраль 2011 года), когда она была на 36-й позиции.

Сергей Румас обратил внимание, что зачастую занятия по футболу в школах и вузах ведутся на невысоком методическом уровне. Руководитель АБФФ предложил доплачивать тем учителям и преподавателям, которые будут регулярно подтверждать свою высокую профессиональную квалификацию. Участники диалога согласились, что Белорусский государственный университет физической культуры должен стать главным научно-методическим центром, который обязан уже в ближайшее время разработать учебные пособия и практические рекомендации по преподаванию того или иного вида спорта, в том числе футбола. Помощь профессорско-преподавательскому составу профильного вуза должны оказать специалисты федераций, клубов, а также Министерства спорта и туризма.

Подводя итог, Сергей Ковальчук подчеркнул: «Мы все выполняем общие задачи, которые заключаются в создании условий для занятий спортом, подготовке и воспитании физически крепких, трудолюбивых, умных и квалифицированных спортсменов, достижении ими высоких результатов».