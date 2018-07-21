Марадона нашел дом в Минске за $ 20 млн с аэродромом. Серьезно?
В Белоруссии все опровергают.
В Белоруссии все опровергают.
Аргентинское издание Clarín написало, что Диего Марадона решил вопрос с жильем в Белоруссии. Напомним, Диего теперь председатель правления брестского «Динамо» (шестое место после 16 туров в сезоне-2018, ни одного чемпионского титула в истории).
Марадона выбрал особняк в Минске ценой в 20 миллионов долларов. Дом якобы оснащен:
Ранее сообщалось, что обязательным требованием к дому в Белоруссии у Марадоны станет тренажерный зал: Диего хочет поддерживать себя в форме.
16 июля Марадона впервые посетил Белоруссию в новом качестве, проехался по Бресту на снегоболотоходе «Хунта», посетил матч «Динамо» с солигорским «Шахтером» (1:3) Пока Диего находится в отпуске в Аргентине, его адвокат Матиас Морла решает последние вопросы с жильем в Белоруссии и подписывает документы.
По возвращении у Марадоны запланирована встреча с Александром Лукашенко. Также Диего хочет перегнать в Белоруссию две свои машины — BMW i8 и Rolls Royce Phantom.
Есть вероятность, что фото сделали в
Валерия Хованская, агентство недвижимости «Сильван» — в интервью tut.by: «За все время существования агентства, а это больше 20 лет, у нас не было объектов с такой ценой. Самые дорогие дома, которые сегодня есть в нашей базе, предлагают за 4−5 миллионов долларов, и они не рекламируются. Слышала лишь об одной сделке в Минске, когда дом был продан за семь миллионов долларов. Это, наверное, был потолок».
Минский риелтор, специализирующийся на рынке элитного жилья, в разговоре с Tribuna.com предположил, что дом, фото которого публикует Clarín, может находится или в комплексе коттеджей Minsk Home (деревня Тарасово), или в Веснянке.