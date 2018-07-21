Марадона нашел дом в Минске за $ 20 млн с аэродромом. Серьезно?

Источник: Reuters

Аргентинское издание Clarín написало, что Диего Марадона решил вопрос с жильем в Белоруссии. Напомним, Диего теперь председатель правления брестского «Динамо» (шестое место после 16 туров в сезоне-2018, ни одного чемпионского титула в истории).

Марадона выбрал особняк в Минске ценой в 20 миллионов долларов. Дом якобы оснащен:

семью комнатами;

пятью произведениями искусства (Clarín приводит фото картин);

бассейнами с подогревом (один под крышей, другой на улице);

парком;

аэродромом для частного самолета (в двух кварталах) — оттуда Марадона будет летать в Брест. Наверняка имеется в виду аэропорт Минск-1, недалеко от центра города;

11 служащими.

Ранее сообщалось, что обязательным требованием к дому в Белоруссии у Марадоны станет тренажерный зал: Диего хочет поддерживать себя в форме.

16 июля Марадона впервые посетил Белоруссию в новом качестве, проехался по Бресту на снегоболотоходе «Хунта», посетил матч «Динамо» с солигорским «Шахтером» (1:3) Пока Диего находится в отпуске в Аргентине, его адвокат Матиас Морла решает последние вопросы с жильем в Белоруссии и подписывает документы.

По возвращении у Марадоны запланирована встреча с Александром Лукашенко. Также Диего хочет перегнать в Белоруссию две свои машины — BMW i8 и Rolls Royce Phantom.

Что говорят в клубе?

Пресс-секретарь «Динамо» Брест Ольга Хижинкова — в интервью tut.by: «Остановились на нескольких вариантах в Бресте, но к окончательному еще не пришли. Аргентинский источник основывается на своей фантазии.

Есть вероятность, что фото сделали в чьем-то частном доме, где гостил Марадона или его представители.

Что говорят риелторы?

Валерия Хованская, агентство недвижимости «Сильван» — в интервью tut.by: «За все время существования агентства, а это больше 20 лет, у нас не было объектов с такой ценой. Самые дорогие дома, которые сегодня есть в нашей базе, предлагают за 4−5 миллионов долларов, и они не рекламируются. Слышала лишь об одной сделке в Минске, когда дом был продан за семь миллионов долларов. Это, наверное, был потолок».