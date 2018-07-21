СМИ: Испанский «Атлетико» намерен арендовать чемпиона мира по футболу француза Жиру

По информации источника, представители испанского клуба провели переговоры с руководством «Челси» в Лондоне по поводу 31-летнего игрока.
«Атлетико» намерено арендовать француза до окончания сезона-2018/19. Английский клуб готов отпустить Жиру только в том случае, если в соглашении будет пункт об обязательном выкупе футболиста по окончании сезона.
На замену французскому нападающему «Челси» намерен приобрести аргентинского форварда «Ювентуса» Гонсало Игуаина, который может покинуть клуб после перехода португальца Криштиану Роналду.
Жиру перешел в «Челси» из «Арсенала» в январе 2018 года за €17 млн. В прошедшем сезоне нападающий провел 29 игр в Английской премьер-лиге и отметился семью голами. На чемпионате мира по футболу в России форвард в составе сборной Франции завоевал золотые медали, в финале французы обыграли команду Хорватии со счетом 4:2. Жиру принял участие в семи встречах мирового первенства и отдал одну голевую передачу.