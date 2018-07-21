Текущие события
Футбол. Первый дивизион
22.07
Сибирь
Шинник
Футбол. Первый дивизион
22.07
Химки
Томь
Футбол. Первый дивизион
22.07
Зенит-2
Чертаново
Футбол. Первый дивизион
22.07
Факел
Сочи
Футбол. Первый дивизион
22.07
Нижний Новгород
Тюмень
Футбол. Первый дивизион
22.07
Балтика
Тамбов
Все события
Фоторепортажи
14Цветная ушанка и самый красивый кокошник на чемпионате мира
48Москва. Лужники. Финал. Франция!!!
14:55 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Испанский «Атлетико» намерен арендовать чемпиона мира по футболу француза Жиру

ТАСС, 21 июля. Футбольный клуб «Атлетико» заинтересован в аренде французского нападающего «Челси» Оливье Жиру. Об этом сообщает портал итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Источник: РИА "Новости"

По информации источника, представители испанского клуба провели переговоры с руководством «Челси» в Лондоне по поводу 31-летнего игрока.

Читайте также
Жиру заставил завидовать Салаха и вывел «Челси» в финал Кубка Англии

«Атлетико» намерено арендовать француза до окончания сезона-2018/19. Английский клуб готов отпустить Жиру только в том случае, если в соглашении будет пункт об обязательном выкупе футболиста по окончании сезона.

На замену французскому нападающему «Челси» намерен приобрести аргентинского форварда «Ювентуса» Гонсало Игуаина, который может покинуть клуб после перехода португальца Криштиану Роналду.

Жиру перешел в «Челси» из «Арсенала» в январе 2018 года за €17 млн. В прошедшем сезоне нападающий провел 29 игр в Английской премьер-лиге и отметился семью голами. На чемпионате мира по футболу в России форвард в составе сборной Франции завоевал золотые медали, в финале французы обыграли команду Хорватии со счетом 4:2. Жиру принял участие в семи встречах мирового первенства и отдал одну голевую передачу.

Атлетико
НовостиМатчиСоставСтатистика
Челси
НовостиМатчиСоставСтатистика
Франция
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Звезду фигурного катания убили на улице Алма-Аты
Татьяна Тарасова: Он был не только моим учеником, он был моим товарищем. У меня просто нет слов
Бой года: Гассиев, Усик, четыре пояса и Кубок Али
СМИ: Футболист сборной России близок к переходу в «Монако»
СМИ: «Локомотив» предложил €8 млн за футболиста «Барселоны»
Слезы тысяч людей: в Алма-Ате простились с Теном
Раскрыты детали скандала в сборной Аргентины на чемпионате мира
«Боруссия» (Д) выиграла в матче Международного кубка чемпионов
Марадона нашел дом в Минске за $ 20 млн с аэродромом. Так ли это
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка