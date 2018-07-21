СМИ: Испанский «Атлетико» намерен арендовать чемпиона мира по футболу француза Жиру

Источник: РИА "Новости"

По информации источника, представители испанского клуба провели переговоры с руководством «Челси» в Лондоне по поводу 31-летнего игрока.

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«Атлетико» намерено арендовать француза до окончания сезона-2018/19. Английский клуб готов отпустить Жиру только в том случае, если в соглашении будет пункт об обязательном выкупе футболиста по окончании сезона.

На замену французскому нападающему «Челси» намерен приобрести аргентинского форварда «Ювентуса» Гонсало Игуаина, который может покинуть клуб после перехода португальца Криштиану Роналду.