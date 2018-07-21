Стоимость символической сборной самых дорогих игроков достигла миллиарда фунтов
The Telegraph посчитал, сколько будет стоить символическая сборная из самых дорогих игроков на своей позиции. Сумма равняется миллиарду фунтов.
The Telegraph посчитал, сколько будет стоить символическая сборная из самых дорогих игроков на своей позиции. Сумма равняется миллиарду фунтов.
В сборную входят самый дорогой вратарь в истории футбола Алиссон — 67 млн, самый дорогой защитник — Виргил ван Дейк — 70,1 млн (оба игрока — «Ливерпуль»), самый дорогой полузащитник Филиппе Коутинью — 112 млн («Барселона») и самый дорогой игрок мира Неймар — 200 млн фунтов («ПСЖ»).