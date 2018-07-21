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17:07 (мск), источник: Sportmail.ru

Стоимость символической сборной самых дорогих игроков достигла миллиарда фунтов

The Telegraph посчитал, сколько будет стоить символическая сборная из самых дорогих игроков на своей позиции. Сумма равняется миллиарду фунтов.

Источник: РИА "Новости"

В сборную входят самый дорогой вратарь в истории футбола Алиссон — 67 млн, самый дорогой защитник — Виргил ван Дейк — 70,1 млн (оба игрока — «Ливерпуль»), самый дорогой полузащитник Филиппе Коутинью — 112 млн («Барселона») и самый дорогой игрок мира Неймар — 200 млн фунтов («ПСЖ»).

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