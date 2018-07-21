«Милан» объявил о грядущих изменениях в стратегии развития клуба

Источник: AP 2018

«В скором времени состоится ещё одна встреча руководства «Милана» для рассмотрения вопроса о новом бизнес-плане клуба, который позволит команде вернуть статус участника Лиги чемпионов. Руководство клуба также рассмотрит вопрос о новом бюджете. Целью в этом направлении будет усиление конкурентоспособности команды в рамках правил финансового фэйр-плей УЕФА.

Компания Elliot Management уже объявила о намерении оказать клубу поддержку в виде инвестиций в размере € 50 млн, а также выразила веру в то, что сегодняшние изменения в «Милане» в долгосрочной перспективе будут иметь основополагающее значение в достижении успеха клубом, — говорится в сообщении пресс-службы «Милана» на официальном сайте.

Сегодня, 21 июля, пост президента «Милана» покинул бывший владелец клуба Ли Йонхонг, а на его место был назначен Паоло Скарони. С должности генерального директора россонери был уволен Марко Фассоне, а совет директоров покидают Дэвид Хан Ли, Лу Бо и Ху Реншуо. Вместо них в совет вошли Марко Патуано, Джорджо Фурлани, Стефано Кочирио, Сальваторе Черчионе, Альфредо Грача, Джанлука Д’Аванцо и Франк Туил.