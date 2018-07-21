Футболисты брестского «Динамо» и «Луча» сыграли вничью в чемпионате Беларуси
21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси сегодня проходят очередные встречи 17-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси сегодня проходят очередные встречи 17-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом из них аутсайдер турнира минский «Луч» принимал на своем поле брестское «Динамо» и открыл счет на 22-й минуте игры после удара Леонида Ханкевича. Через 10 минут равновесие было восстановлено — свой первый гол в составе брестчан забил украинский полузащитник Александр Нойок, перешедший из минского «Динамо». Кроме него в брестской команде дебютировали известный белорусский полузащитник Сергей Кривец, португальский защитник Денис Дуарте и украинский форвард Алексей Хобленко. Вышел на поле и бразилец Нивалдо, вернувшийся в Брест из аренды в ташкентском «Локомотиве». Однако ни они, ни их партнеры не смогли одолеть дебютанта высшей лиги — ничья 1:1.
Позже футболисты «Гомеля» у себя дома сыграют с могилевским «Днепром», а «Городея» примет гостей из минского «Торпедо».
В пятницу, 20 июля, лидер первенства борисовский БАТЭ переиграл на своей арене гостей из «Минска» — 2:0, футболисты «Слуцка» в Гродно разгромили местный «Неман» со счетом 3:0.
Положение в лидирующей группе сейчас таково: БАТЭ — 44 очка (17 матчей), «Динамо» (Минск) — 34 (15), «Витебск» — 34 (16), «Шахтер» — 32 (16), «Слуцк» — 30 (17).
В воскресенье, 22 июля, минское «Динамо» сыграет с «Ислочью», а встреча солигорского «Шахтера» и «Витебска» перенесена на более поздний срок. В понедельник, 23 июля, «Смолевичи» в Борисове встретятся с жодинским «Торпедо-БелАЗом».