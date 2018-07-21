Футболисты брестского «Динамо» и «Луча» сыграли вничью в чемпионате Беларуси

В первом из них аутсайдер турнира минский «Луч» принимал на своем поле брестское «Динамо» и открыл счет на 22-й минуте игры после удара Леонида Ханкевича. Через 10 минут равновесие было восстановлено — свой первый гол в составе брестчан забил украинский полузащитник Александр Нойок, перешедший из минского «Динамо». Кроме него в брестской команде дебютировали известный белорусский полузащитник Сергей Кривец, португальский защитник Денис Дуарте и украинский форвард Алексей Хобленко. Вышел на поле и бразилец Нивалдо, вернувшийся в Брест из аренды в ташкентском «Локомотиве». Однако ни они, ни их партнеры не смогли одолеть дебютанта высшей лиги — ничья 1:1.