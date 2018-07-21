«Жетысу» не забил пенальти и проиграл «Актобе» в матче с автоголом

Встреча команд, прошедшая в Талдыкоргане, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Первыми счет в матче открыли актюбинцы. На исходе получаса игры Багдат Каиров после заброса в штрафную опередил голкипера и ударом головой переправил мяч в сетку ворот.

Хозяева еще до перерыва могли отыграться, когда заработали право на пенальти. Однако голкипер «Актобе» ногой отбил мяч.

Игроки «Жетысу» добились своего после перерыва усилиями Рауля Джалилова, отличившегося на 65-й минуте после подачи с углового.

«Актобе» вырвал победу на 82-й минуте не без помощи соперника — Маркос Пиззелли подал со штрафного и форвард «Жетысу» Олег Хромцов в падении переправил мяч в свои ворота.