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18:14 (мск), источник: Vesti.kz

«Жетысу» не забил пенальти и проиграл «Актобе» в матче с автоголом

Талдыкорганский «Жетысу» потерпел поражение от «Актобе» в матче 19-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд, прошедшая в Талдыкоргане, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

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Первыми счет в матче открыли актюбинцы. На исходе получаса игры Багдат Каиров после заброса в штрафную опередил голкипера и ударом головой переправил мяч в сетку ворот.

Хозяева еще до перерыва могли отыграться, когда заработали право на пенальти. Однако голкипер «Актобе» ногой отбил мяч.

Игроки «Жетысу» добились своего после перерыва усилиями Рауля Джалилова, отличившегося на 65-й минуте после подачи с углового.

«Актобе» вырвал победу на 82-й минуте не без помощи соперника — Маркос Пиззелли подал со штрафного и форвард «Жетысу» Олег Хромцов в падении переправил мяч в свои ворота.

Благодаря этой победе «Актобе» набрал 23 очка и поднялся на шестое место в турнирной таблице, обойдя «Жетысу» (22).

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