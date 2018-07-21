Футболисты, за которых платили больше и чаще остальных. Один из них уже завершил карьеру

Источник: AP 2018

Вслед за сборной самых дорогих футболистов мира, Sport24 составил команду из игроков, которые регулярно переходили из одного клуба в другой, накручивая свою трансферную стоимость.

Все деньги, уплаченные за них в свое время, суммируются.

Алиссон Беккер

Позиция: вратарь.

Где играл: «Интернасьональ», «Рома», «Ливерпуль».

Сумма трансферов: 70,5 млн евро.

Еще несколько дней назад место в воротах этой команды занял бы Буффон. Правда, те почти 53 миллиона, которые были за него заплачены, прошли одним траншем из Турина в Парму 17 лет назад. Алиссон был куплен «Ромой» за 8 миллионов евро, а продан на этой неделе в Англию за 62,5 миллиона.

Самый дорогой кипер в истории. За кого «Ливерпуль» отдал € 62,5 млн.

Данило

Позиция: правый защитник.

Где играл: «Америка Минейро», «Сантос», «Порту», «Реал», «Манчестер Сити».

Сумма трансферов: 75,4 млн евро.

Кассу Данило сделал на двух последних переходах. Летом 2015 года он отправился из «Порту» в «Реал» за 31,5 млн евро, а спустя два года за 30 миллионов его купил «Манчестер Сити».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BiyvsHDHE9l/" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BiyvsHDHE9l/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Just amazing! See you next season @mancity ??? #manchesterisblue #debicaspromundo</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/daniluiz2/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Danilo</a> (@daniluiz2) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-05-15T09:22:23+00:00">15 Май 2018 в 2:22 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Давид Луис

Позиция: центральный защитник

Где играл: «Витория», «Бенфика», «Челси», «ПСЖ»

Сумма трансферов: 110 млн евро.

История Давида Луиса наглядно показывает круговорот денег между Парижем и Лондоном.

В 2011 году защитника из «Бенфики» купил «Челси» за 25 миллионов. Через три года лондонцы продали бразильца в «ПСЖ» за 50 миллионов. А еще через два года выкупили его у парижан за 35 миллионов.

Бенжамен Менди

Позиция: левый защитник

Где играл: «Гавр», «Марсель», «Монако», «Манчестер Сити»

Сумма трансферов: 74,5 млн.

Еще один защитник «Ман Сити». «Марсель» купил его у «Гавра» за 4 миллиона. Летом 2016-го «Монако» отвалил за него «Марселю» 13 миллионов евро. А через год продал в Манчестер в четыре раза дороже.

Хуан Себастьян Верон

Позиция: центральный полузащитник

Где играл: «Эстудиантес», «Бока Хуниорс», «Сампдория», «Парма», «Лацио», «МЮ», «Челси», «Интер»

Сумма трансферов: 116 млн евро.

Аргентинец взял количеством. Хотя 50 из 116 итоговых миллионов он оформил еще в 1999 году. Ну, а веса ему добавили последующие трансферы в Британии — «МЮ» и «Челси» в сумме заплатили за него больше 60 миллионов евро. Если что, в мае прошлого года Верон завершил карьеру у себя на родине.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BcSwX9NAt8C/" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BcSwX9NAt8C/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">??????</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/jsveron11/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Juan Sebastián Veron</a> (@jsveron11) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-12-04T20:04:19+00:00">4 Дек 2017 в 12:04 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Паулиньо

Позиция: центральный полузащитник

Где играл: «Аудакс», «Вильнюс», «Лодзь», «Брагантино», Коимбра, «Коринтианс», «Тоттенхэм», «Гуанчжоу», «Барселона»

Сумма трансферов: 129,36 млн евро.

Единственный футболист, который попал в сборную авансом. Де-факто его суммарная трансферная стоимость составляет 79,36 млн евро. Она собралась путем переходов Паулиньо из «Коимбры» в «Коринтианс» (5 млн), а далее в «Тоттенхэм» (20 млн), «Гуанчжоу» (14 млн) и «Барселону» (40 млн). Но китайский гранд посчитал, что погорячился, продав своего лидера в Испанию. И спустя год после этого траснфера взял его в аренду с обязательным условиям выкупа летом 2019 года за 50 миллионов.

Фелипе Коутиньо

Позиция: атакующий полузащитник

Где играл: «Васко да Гама», «Интер», «Эспаньол», «Ливерпуль», «Барселона»

Сумма трансферов: 141,8 млн евро.

Еще один футболист, который обязан «Барселоне» за попадания в этот список. Без 125 миллионов, которые каталонцы заплатили за Коутиньо «Ливерпулю», суммарная стоимость бразильца осталась бы меньше 20 млн.

Неймар

Позиция: левый вингер

Где играл: «Сантос», «Барселона», «ПСЖ»

Сумма трансферов: 310,2 млн евро.

У Неймара всего два трансфера — из «Сантоса» в «Барсу» и из «Барсы» в «ПСЖ». Но именно они сделали его самым дорогим игроком всех времен и народов. А если держать в голове его возможный переход в «Реал» и вполне себе юный по футбольным меркам возраст, нельзя исключать, что бразилец может замахнуться и на миллиард!

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bk5XNbhAlho/" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bk5XNbhAlho/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Que Deus nos abençoe e nos proteja ??⚽️??</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/neymarjr/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Nj ?? ? neymarjr</a> (@neymarjr) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-06T16:05:57+00:00">6 Июл 2018 в 9:05 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Анхель Ди Мария

Позиция: правый вингер

Где играл: «Росарио», «Бенфика», «Реал», «МЮ», «ПСЖ»

Сумма трансферов: 179 млн.

А вот Ди Мария обязан попаданию в команду Луи ван Галу. Аргентинец был куплен в «Юнайтед» за 75 миллионов евро, но ван Гал его забраковал. И уже через год Ди Мария отправился в Париж за 63 миллиона. Бизнес по-манчестерски.

Криштиану Роналду

Позиция: нападающий

Где играл: «Спортинг», «МЮ», «Реал», «Ювентус»

Сумма трансферов: 230 млн.

Криштиану, как и Алиссон, попал в этот список в последний момент. Не случить переход в «Ювентус» за 117 миллионов, и его место занял бы кто-то более дорогостоящий.

Например, пока еще одноклубник Роналду Гонсало Игуаин.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BlTYHvXFrvm/" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:37.361111111111114% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BlTYHvXFrvm/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Forza Juve! #FinoAllaFine</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/cristiano/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Cristiano Ronaldo</a> (@cristiano) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-16T18:34:10+00:00">16 Июл 2018 в 11:34 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Златан Ибрагимович

Позиция: Златан

Где играл: «Мальме», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселона», «Милан», «ПСЖ», «МЮ», «ЛА Гэлакси»

Сумма трансферов: 169,1 млн евро.

А Златан взял количеством. За свою карьеру швед поиграл сразу за семь топ-клубов.

Правда, он ни с одним из них не смог выиграть Лигу чемпионов. Но это уже совсем другая история. К слову, в последний раз за деньги он переходил в 2012 году.