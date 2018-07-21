Футболисты, за которых платили больше и чаще остальных. Один из них уже завершил карьеру
Златан и Роналду — в атаке!
Златан и Роналду — в атаке!
Вслед за сборной самых дорогих футболистов мира, Sport24 составил команду из игроков, которые регулярно переходили из одного клуба в другой, накручивая свою трансферную стоимость.
Все деньги, уплаченные за них в свое время, суммируются.
Позиция: вратарь.
Где играл: «Интернасьональ», «Рома», «Ливерпуль».
Сумма трансферов: 70,5 млн евро.
Еще несколько дней назад место в воротах этой команды занял бы Буффон. Правда, те почти 53 миллиона, которые были за него заплачены, прошли одним траншем из Турина в Парму 17 лет назад. Алиссон был куплен «Ромой» за 8 миллионов евро, а продан на этой неделе в Англию за 62,5 миллиона.
Самый дорогой кипер в истории. За кого «Ливерпуль» отдал € 62,5 млн.
Позиция: правый защитник.
Где играл: «Америка Минейро», «Сантос», «Порту», «Реал», «Манчестер Сити».
Сумма трансферов: 75,4 млн евро.
Кассу Данило сделал на двух последних переходах. Летом 2015 года он отправился из «Порту» в «Реал» за 31,5 млн евро, а спустя два года за 30 миллионов его купил «Манчестер Сити».
Позиция: центральный защитник
Где играл: «Витория», «Бенфика», «Челси», «ПСЖ»
Сумма трансферов: 110 млн евро.
В 2011 году защитника из «Бенфики» купил «Челси» за 25 миллионов. Через три года лондонцы продали бразильца в «ПСЖ» за 50 миллионов. А еще через два года выкупили его у парижан за 35 миллионов.
Позиция: левый защитник
Где играл: «Гавр», «Марсель», «Монако», «Манчестер Сити»
Сумма трансферов: 74,5 млн.
Еще один защитник «Ман Сити». «Марсель» купил его у «Гавра» за 4 миллиона. Летом 2016-го «Монако» отвалил за него «Марселю» 13 миллионов евро. А через год продал в Манчестер в четыре раза дороже.
Позиция: центральный полузащитник
Где играл: «Эстудиантес», «Бока Хуниорс», «Сампдория», «Парма», «Лацио», «МЮ», «Челси», «Интер»
Сумма трансферов: 116 млн евро.
Аргентинец взял количеством. Хотя 50 из 116 итоговых миллионов он оформил еще в 1999 году. Ну, а веса ему добавили последующие трансферы в Британии — «МЮ» и «Челси» в сумме заплатили за него больше 60 миллионов евро. Если что, в мае прошлого года Верон завершил карьеру у себя на родине.
Позиция: центральный полузащитник
Где играл: «Аудакс», «Вильнюс», «Лодзь», «Брагантино», Коимбра, «Коринтианс», «Тоттенхэм», «Гуанчжоу», «Барселона»
Сумма трансферов: 129,36 млн евро.
Единственный футболист, который попал в сборную авансом.
Позиция: атакующий полузащитник
Где играл: «Васко да Гама», «Интер», «Эспаньол», «Ливерпуль», «Барселона»
Сумма трансферов: 141,8 млн евро.
Позиция: левый вингер
Где играл: «Сантос», «Барселона», «ПСЖ»
Сумма трансферов: 310,2 млн евро.
У Неймара всего два трансфера — из «Сантоса» в «Барсу» и из «Барсы» в «ПСЖ». Но именно они сделали его самым дорогим игроком всех времен и народов. А если держать в голове его возможный переход в «Реал» и вполне себе юный по футбольным меркам возраст, нельзя исключать, что бразилец может замахнуться и на миллиард!
Позиция: правый вингер
Где играл: «Росарио», «Бенфика», «Реал», «МЮ», «ПСЖ»
Сумма трансферов: 179 млн.
А вот Ди Мария обязан попаданию в команду Луи ван Галу. Аргентинец был куплен в «Юнайтед» за 75 миллионов евро, но ван Гал его забраковал. И уже через год Ди Мария отправился в Париж за 63 миллиона. Бизнес
Позиция: нападающий
Где играл: «Спортинг», «МЮ», «Реал», «Ювентус»
Сумма трансферов: 230 млн.
Например, пока еще одноклубник Роналду Гонсало Игуаин.
Позиция: Златан
Где играл: «Мальме», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселона», «Милан», «ПСЖ», «МЮ», «ЛА Гэлакси»
Сумма трансферов: 169,1 млн евро.
Правда, он ни с одним из них не смог выиграть Лигу чемпионов. Но это уже совсем другая история. К слову, в последний раз за деньги он переходил в 2012 году.
Владимир Колос