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17:48 (мск), источник: Sport24

Футболисты, за которых платили больше и чаще остальных. Один из них уже завершил карьеру

Златан и Роналду — в атаке!

Источник: AP 2018

Вслед за сборной самых дорогих футболистов мира, Sport24 составил команду из игроков, которые регулярно переходили из одного клуба в другой, накручивая свою трансферную стоимость.

Все деньги, уплаченные за них в свое время, суммируются.

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Самый дорогой кипер в истории: за кого «Ливерпуль» отдал € 62,5 млн

Алиссон Беккер

Позиция: вратарь.

Где играл: «Интернасьональ», «Рома», «Ливерпуль».

Сумма трансферов: 70,5 млн евро.

Еще несколько дней назад место в воротах этой команды занял бы Буффон. Правда, те почти 53 миллиона, которые были за него заплачены, прошли одним траншем из Турина в Парму 17 лет назад. Алиссон был куплен «Ромой» за 8 миллионов евро, а продан на этой неделе в Англию за 62,5 миллиона.

Самый дорогой кипер в истории. За кого «Ливерпуль» отдал € 62,5 млн.

Данило

Позиция: правый защитник.

Где играл: «Америка Минейро», «Сантос», «Порту», «Реал», «Манчестер Сити».

Сумма трансферов: 75,4 млн евро.

Кассу Данило сделал на двух последних переходах. Летом 2015 года он отправился из «Порту» в «Реал» за 31,5 млн евро, а спустя два года за 30 миллионов его купил «Манчестер Сити».

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Давид Луис

Позиция: центральный защитник
Где играл: «Витория», «Бенфика», «Челси», «ПСЖ»
Сумма трансферов: 110 млн евро.

История Давида Луиса наглядно показывает круговорот денег между Парижем и Лондоном.

В 2011 году защитника из «Бенфики» купил «Челси» за 25 миллионов. Через три года лондонцы продали бразильца в «ПСЖ» за 50 миллионов. А еще через два года выкупили его у парижан за 35 миллионов.

Бенжамен Менди

Позиция: левый защитник
Где играл: «Гавр», «Марсель», «Монако», «Манчестер Сити»
Сумма трансферов: 74,5 млн.

Еще один защитник «Ман Сити». «Марсель» купил его у «Гавра» за 4 миллиона. Летом 2016-го «Монако» отвалил за него «Марселю» 13 миллионов евро. А через год продал в Манчестер в четыре раза дороже.

Хуан Себастьян Верон

Позиция: центральный полузащитник
Где играл: «Эстудиантес», «Бока Хуниорс», «Сампдория», «Парма», «Лацио», «МЮ», «Челси», «Интер»
Сумма трансферов: 116 млн евро.

Аргентинец взял количеством. Хотя 50 из 116 итоговых миллионов он оформил еще в 1999 году. Ну, а веса ему добавили последующие трансферы в Британии — «МЮ» и «Челси» в сумме заплатили за него больше 60 миллионов евро. Если что, в мае прошлого года Верон завершил карьеру у себя на родине.

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Паулиньо

Позиция: центральный полузащитник
Где играл: «Аудакс», «Вильнюс», «Лодзь», «Брагантино», Коимбра, «Коринтианс», «Тоттенхэм», «Гуанчжоу», «Барселона»
Сумма трансферов: 129,36 млн евро.

Единственный футболист, который попал в сборную авансом. Де-факто его суммарная трансферная стоимость составляет 79,36 млн евро. Она собралась путем переходов Паулиньо из «Коимбры» в «Коринтианс» (5 млн), а далее в «Тоттенхэм» (20 млн), «Гуанчжоу» (14 млн) и «Барселону» (40 млн). Но китайский гранд посчитал, что погорячился, продав своего лидера в Испанию. И спустя год после этого траснфера взял его в аренду с обязательным условиям выкупа летом 2019 года за 50 миллионов.

Фелипе Коутиньо

Позиция: атакующий полузащитник
Где играл: «Васко да Гама», «Интер», «Эспаньол», «Ливерпуль», «Барселона»
Сумма трансферов: 141,8 млн евро.

Еще один футболист, который обязан «Барселоне» за попадания в этот список. Без 125 миллионов, которые каталонцы заплатили за Коутиньо «Ливерпулю», суммарная стоимость бразильца осталась бы меньше 20 млн.

Неймар

Позиция: левый вингер
Где играл: «Сантос», «Барселона», «ПСЖ»
Сумма трансферов: 310,2 млн евро.

У Неймара всего два трансфера — из «Сантоса» в «Барсу» и из «Барсы» в «ПСЖ». Но именно они сделали его самым дорогим игроком всех времен и народов. А если держать в голове его возможный переход в «Реал» и вполне себе юный по футбольным меркам возраст, нельзя исключать, что бразилец может замахнуться и на миллиард!

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Анхель Ди Мария

Позиция: правый вингер
Где играл: «Росарио», «Бенфика», «Реал», «МЮ», «ПСЖ»
Сумма трансферов: 179 млн.

А вот Ди Мария обязан попаданию в команду Луи ван Галу. Аргентинец был куплен в «Юнайтед» за 75 миллионов евро, но ван Гал его забраковал. И уже через год Ди Мария отправился в Париж за 63 миллиона. Бизнес по-манчестерски.

Криштиану Роналду

Позиция: нападающий
Где играл: «Спортинг», «МЮ», «Реал», «Ювентус»
Сумма трансферов: 230 млн.

Криштиану, как и Алиссон, попал в этот список в последний момент. Не случить переход в «Ювентус» за 117 миллионов, и его место занял бы кто-то более дорогостоящий.

Например, пока еще одноклубник Роналду Гонсало Игуаин.

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Златан Ибрагимович

Позиция: Златан
Где играл: «Мальме», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселона», «Милан», «ПСЖ», «МЮ», «ЛА Гэлакси»
Сумма трансферов: 169,1 млн евро.

А Златан взял количеством. За свою карьеру швед поиграл сразу за семь топ-клубов.

Правда, он ни с одним из них не смог выиграть Лигу чемпионов. Но это уже совсем другая история. К слову, в последний раз за деньги он переходил в 2012 году.

Владимир Колос

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