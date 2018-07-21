СМИ: Вратарь футбольного клуба «Ливерпуль» Миньоле может перейти в «Барселону»

Источник: AP 2018

По информации издания, 30-летний бельгиец планирует покинуть английский клуб этим летом из-за отсутствия игрового времени. Основным вратарем «Ливерпуля» в прошедшем сезоне был немец Лорис Кариус, а в четверг было объявлено о переходе из «Ромы» бразильца Алиссона.

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Этот трансфер стал самым дорогим для вратарей в истории футбола, за Алиссона английский клуб заплатил €72,5 млн.

Каталонский клуб составил шорт-лист потенциальных вратарей для своей команды после возможного ухода Яспера Силлессена. Отмечается, что его не устраивает роль второго вратаря команды, основным голкипером которой является Марк-Андре Тер Штеген. Миньоле возглавляет список потенциальных кандидатов на место вратаря «Барселоны». В шорт-листе также числятся бельгиец Кун Кастелс, швейцарец Янн Зоммер, аргентинец Херонимо Рульи и серб Марко Дмитрович.