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18:07 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Вратарь футбольного клуба «Ливерпуль» Миньоле может перейти в «Барселону»

ТАСС, 21 июля. Вратарь сборной Бельгии по футболу и английского «Ливерпуля» Симон Миньоле попал в сферу интересов руководства «Барселоны». Об этом сообщает британская газета Mirror.

Источник: AP 2018

По информации издания, 30-летний бельгиец планирует покинуть английский клуб этим летом из-за отсутствия игрового времени. Основным вратарем «Ливерпуля» в прошедшем сезоне был немец Лорис Кариус, а в четверг было объявлено о переходе из «Ромы» бразильца Алиссона.

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Этот трансфер стал самым дорогим для вратарей в истории футбола, за Алиссона английский клуб заплатил €72,5 млн.

Каталонский клуб составил шорт-лист потенциальных вратарей для своей команды после возможного ухода Яспера Силлессена. Отмечается, что его не устраивает роль второго вратаря команды, основным голкипером которой является Марк-Андре Тер Штеген. Миньоле возглавляет список потенциальных кандидатов на место вратаря «Барселоны». В шорт-листе также числятся бельгиец Кун Кастелс, швейцарец Янн Зоммер, аргентинец Херонимо Рульи и серб Марко Дмитрович.

Миньоле выступает за «Ливерпуль» с 2013 года, за сборную Бельгии — с 2011-го. На чемпионате мира по футболу в России бельгиец в составе национальной сборной занял третье место.

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