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18:19 (мск), источник: Vesti.kz

«Шахтер» за пять минут отыграл два мяча у «Кайсара» и прервал серию поражений

Карагандинский «Шахтер» сыграл вничью с кызылординским «Кайсаром» в 19-м туре казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Матч, прошедший в Караганде, завершился со счетом 2:2. При этом по ходу игры «горняки» уступали в два мяча.

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«Кайсар» открыл счет в матче уже на четвертой минуте. Контратаку точным ударом завершил Братислав Пуношевац.

В начале второго тайма кызылординцы удвоили преимущество, когда Владимир Аржанов реализовал пенальти (57-я).

Однако «Шахтер» сумел отыграться, забив два мяча за пять минут. Отличились Евгений Ткачук (64-я) и Марат Шахметов (69-я). Причем оба мяча «горняки» забили после подач с углового.

Таким образом, «Шахтер» прервал серию из трех поражений, карагандинцы с 17 очками идут на предпоследнем, 11-м месте в турнирной таблице. На счету «Кайсара» 21 балл.

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