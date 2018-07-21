«Шахтер» за пять минут отыграл два мяча у «Кайсара» и прервал серию поражений
Карагандинский «Шахтер» сыграл вничью с кызылординским «Кайсаром» в 19-м туре казахстанской
Карагандинский «Шахтер» сыграл вничью с кызылординским «Кайсаром» в 19-м туре казахстанской
Матч, прошедший в Караганде, завершился со счетом 2:2. При этом по ходу игры «горняки» уступали в два мяча.
«Кайсар» открыл счет в матче уже на четвертой минуте. Контратаку точным ударом завершил Братислав Пуношевац.
В начале второго тайма кызылординцы удвоили преимущество, когда Владимир Аржанов реализовал пенальти (57-я).
Однако «Шахтер» сумел отыграться, забив два мяча за пять минут. Отличились Евгений Ткачук (64-я) и Марат Шахметов (69-я). Причем оба мяча «горняки» забили после подач с углового.
Таким образом, «Шахтер» прервал серию из трех поражений, карагандинцы с 17 очками идут на предпоследнем, 11-м месте в турнирной таблице. На счету «Кайсара» 21 балл.