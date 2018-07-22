Батшуайи станцевал в Лос-Анджелесе под песню Дрейка
Форвард «Челси» Миши Батшуайи принял участие в популярном челлендже In My Feelings.
Форвард «Челси» Миши Батшуайи принял участие в популярном челлендже In My Feelings.
Футболист приехал к парку Universal Studios в
Сам челлендж начался с комика, известного в инстаграме под ником theshiggyshow. 29 июня он вышел из машины и станцевал под песню In My Feelings..
С тех пор этот ролик посмотрели 6 млн раз, а танцевальные движения комика начали повторять другие люди, включая селебрити.