Батшуайи станцевал в Лос-Анджелесе под песню Дрейка

Футболист приехал к парку Universal Studios в Лос-Анджелесе и, выйдя из машины, станцевал под песню канадского рэпера Дрейка.

Сам челлендж начался с комика, известного в инстаграме под ником theshiggyshow. 29 июня он вышел из машины и станцевал под песню In My Feelings..



С тех пор этот ролик посмотрели 6 млн раз, а танцевальные движения комика начали повторять другие люди, включая селебрити.