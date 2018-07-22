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14:17 (мск), источник: Sportmail.ru

Батшуайи станцевал в Лос-Анджелесе под песню Дрейка

Форвард «Челси» Миши Батшуайи принял участие в популярном челлендже In My Feelings.

Источник: Reuters

Футболист приехал к парку Universal Studios в Лос-Анджелесе и, выйдя из машины, станцевал под песню канадского рэпера Дрейка.

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Сам челлендж начался с комика, известного в инстаграме под ником theshiggyshow. 29 июня он вышел из машины и станцевал под песню In My Feelings..

С тех пор этот ролик посмотрели 6 млн раз, а танцевальные движения комика начали повторять другие люди, включая селебрити.

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