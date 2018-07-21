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19:56 (мск), источник: Vesti.kz

«Атырау» одержал первую победу при Кумыкове

ФК «Атырау» одержал победу над уральским «Акжайыком» в домашнем матче 19-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Встреча, состоявшаяся в Атырау, закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей по разу отличись Игорь Зенькович (24-я минута) и Предраг Сикимич (55-я).

Для «Атырау» эта победа стала первой при Викторе Кумыкове. Тем не менее, «нефтяники» с 16 занимают последнее, 12-е место в турнирной таблице. На счету «Акжайыка» осталось 23 балла.

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