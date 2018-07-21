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20:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Зенит» рассчитывает подписать защитника «Барселоны» Йерри Мину

Джейр Мина, дядя и агент 23-летнего защитника «Барселоны» и сборной Колумбии Йерри Мины рассказал, что игрок хочет закрепиться в каталонском клубе, однако его будущее является туманным. К футболисту проявляют интерес «Эвертон» и «Зенит».

Источник: AFP 2018

«Эвертон» — это клуб, который действительно хочет купить Мину, он уже обращался ко мне напрямую, — цитирует агента игрока Sport.es со ссылкой на Antena 2. —  Есть и другие команды, такие как «Зенит», но мы надеемся, что «Барселона» всерьез рассчитывает на Мину.

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Он хочет играть в «Барселоне». Он будет крайне разачарован, если не сможет выступать за данный клуб. Для него станет трагедией, если его продадут. На следующей неделе у нас состоится разговор с руководством «Барселоны», там мы и узнаем, рассчитает ли клуб на игрока".

Мина выступает за «Барселону» с января 2018 года. Он провел за команду 6 матчей.

На прошедшем чемпионате мира-2018 Мина в составе сборной Колумбии забил 3 гола в 3 играх.

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