«Зенит» рассчитывает подписать защитника «Барселоны» Йерри Мину

Источник: AFP 2018

«Эвертон» — это клуб, который действительно хочет купить Мину, он уже обращался ко мне напрямую, — цитирует агента игрока Sport.es со ссылкой на Antena 2. — Есть и другие команды, такие как «Зенит», но мы надеемся, что «Барселона» всерьез рассчитывает на Мину.

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Он хочет играть в «Барселоне». Он будет крайне разачарован, если не сможет выступать за данный клуб. Для него станет трагедией, если его продадут. На следующей неделе у нас состоится разговор с руководством «Барселоны», там мы и узнаем, рассчитает ли клуб на игрока".

Мина выступает за «Барселону» с января 2018 года. Он провел за команду 6 матчей.